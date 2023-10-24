Материнские платы GIGABYTE AORUS Z790 серии X Gen

24 октября 2023, 14:15

GIGABYTE TECHNOLOGY раскрывает новые перспективы применения материнских плат Z790/Z690-серии, как основы для прогрессивной платформы на базе процессоров Intel Core 14-поколения.



В составе продуктовой линейки материнских плат поколения X, и флагманская модель Z790 AORUS XTREME X, и плата-универсал Z790 AORUS ELITE X способны в полном объеме раскрыть незаурядный потенциал процессоров 14-поколения Intel Core, продемонстрировать исключительно высокое быстродействие подсистемы памяти DDR5, на фоне существенного прироста интегральной производительности, недоступной прежним платформам.

Материнские платы AORUS Z790 поколения X – это передовые технологии, которые обеспечивают высочайшую производительность платформы в целом и максимальное быстродействие подсистемы памяти DDR5, в частности, а также наилучшую в своем классе совместимость с модулями ОЗУ DDR5 XMP-8266 +. В этом контексте существенный вклад в прирост производительности привнесла успешная реализация перспективной технологии Back Drilling (обратное высверливание отверстий контактных площадок), благодаря которой удалось защитить целостность полезного сигнала, повысить быстродействие ключевых подсистем и совокупную надежность платформы.Среди ключевых преимуществ материнских плат AORUS Z790 поколения X необходимо отметить новый уровень производительности, инновационные решения, востребованные в процессе сборки ПК своими руками, высокоэффективную систему охлаждения базовых модулей, реализованную на уровне схемотехники концепцию Ultra Durable, а также прогрессивные средства беспроводной коммуникации стандарта WiFi 7. Благодаря установленным на плате фирменным фиксаторам M.2 EZ-Latch Click и M.2 EZ-Latch Plus предусмотрена возможность инсталляции твердотельных накопителей и соответствующих радиаторов охлаждения в разъемы M.2 без применения инструментов. Оригинальный конструктив радиаторов обеспечивает эффективное охлаждение системы, в том числе в условиях повышенной нагрузки и в режиме ОС. Армированный PCIe-разъем UD X, и несущая базовая панель образуют единое целое. Таким образом, удалось существенно повысить прочность конструктива и увеличить полезную нагрузку на разъем до впечатляющего значения 58 кг. Дополняет внушительный перечень востребованных функций прогрессивный модуль WiFi 7 и фирменная антенна со сверхвысоким коэффициентом усиления, которая обеспечивает уверенный прием сигнала на высокой скорости благодаря своей универсальности и избирательности в отношении поступающих комбинированных потоков.Наряду с реализованными актуальными обновлениями аппаратной составляющей, существенные изменения претерпел функционал и интерфейс оболочки BIOS Setup, итогом работы в этом направлении стала ориентированная на конечных клиентов версия UC BIOS. Усовершенствованную модель BIOS отличает дружественный интерфейс оболочки, панель быстрого доступа к опциям, а также выбор индивидуальных настроек, сохраняемых в профиле. Предусмотрена также возможность присваивать наиболее востребованным функциям, в составе Расширенного режима оболочки, особые сочетания клавиш, которые будут доступны непосредственно из Упрощенного (базового) режима. Кроме того, средствами фирменной функции PerfDrive реализованы дополнительные эксклюзивные опции, призванные оптимальным образом задействовать ресурсы ЦП применительно к различным режимам функционирования процессоров Intel Core 14-поколения. В частности, режим Instant 6GHz+ предусматривает возможность разгона ЦП до впечатляющего значения тактовой частоты 6,2 ГГц.Материнские платы AORUS Z790 поколения X – это новый стандарт для платформ, занятых высокопроизводительными вычислениями и новые сферы применения продуктов GIGABYTE, которые, несомненно, будут осваиваться энтузиастами, профессионалами и многочисленными представителями игрового сообщества. Материнские платы Z790/Z690-серии обеспечивают полноценную совместимость с процессорами Intel Core 14-поколения на аппаратном уровне, сразу после обновления микрокода BIOS до актуальной версии.