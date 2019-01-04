Новая материнская плата GIGABYTE Z390 AORUS XTREME WATERFORCE

4 января 2019, 12:15

GIGABYTE TECHNOLOGY представляет новый ориентир для настольных систем экстремальной производительности – эксклюзивная во всех отношениях материнская плата Z390 AORUS XTREME WATERFORCE, которая будет выпускаться ограниченным тиражом.

Новинка оснащена прогрессивным VRM-модулем с максимальным количеством фаз среди всех аналогичных решений, реализованных в составе подсистемы питания материнских плат Z390-серии. Уникальный 16-фазный модуль преобразования напряжений питания спроектирован на базе цифровых компонентов, укомплектован усовершенствованной системой теплоотвода и идеальным образом подходит для организации стабильной работы платформы в составе материнской платы AORUS и 8-ядерного процессора Intel Core i9 9900K, в том числе в Overclocking. Модель Z390 AORUS XTREME WATERFORCE располагает эксклюзивной моноблочной системой "все в одном", предназначенной для эффективного охлаждения процессора, VRM-модуля, PCH-концентратора и твердотельных M.2-накопителей. Оригинальный радиатор и элементы охлаждения выгодно отличает совершенно потрясающая эстетика исполнения, а также подсветка всего конструктива средствами встроенных RGB светодиодов с эффектами двойного освещения. Материнская плата Z390 AORUS XTREME WATERFORCE полностью готова к испытаниям играми и обладает все необходимыми функциями, характерными для игровых ПК, в частности Hi-Fi аудио, разнообразие портов ввода/вывода, два разъема Thunderbolt 3 (исполнение Type-C), сетевой контроллер AQUANTIA и многое другое. Кроме того, совершенная схема управления питанием ключевых компонентов и их надлежащим охлаждением позволяют системе демонстрировать исключительно высокую производительность.



Абсолютно новый 8-ядерный процессор Intel Core i9-9900K в исполнении Socket LGA1151 спроектирован на базе 14-нм микроархитектуры и предназначен для совместной работы с современными материнскими платами GIGABYTE 300-серии (чипсеты Intel Z/B/H Express), которые демонстрируют наилучшую совместимость и способны в полной мере раскрыть потенциал этих процессоров, в том числе в режиме Overclocking . В составе Z390 AORUS XTREME WATERFORCE реализован 16-фазный модуль питания на базе цифровых компонентов, а контактная группа разъемов питания представлена цельнометаллическими элементами с целью обеспечить надежный контакт и эффективное энергоснабжение ключевых компонентов системы, и исключить риск падения производительности процессора в результате перегрева. На уровне схемотехники реализована оригинальная схема балансировки фаз, которая позволяет выравнивать нагрузку на каждой фазе, организовать оптимальный режим работы для VRM-модуля, понизить энергопотребление и тепловыделение, продлевая тем самым долговечность системы. Эксклюзивная печатная плата GIGABYTE с удвоенной толщиной медного слоя в цепях питания и заземления обеспечивает надежное энергоснабжение базовых компонентов, и демонстрирует превосходную управляемость в условиях как типовых, так и повышенных нагрузок. Кроме того, конструктив платы позволяет отводить избыточное тепло из зоны модуля питания ЦП, которое генерируется силовыми компонентами в тех случаях, когда система функционирует в режиме Overclocking.



В отличие от радиаторов, основу которых составляют тепловые трубки и стек наборных пластин (применяются для охлаждения для VRM-модулей на материнских платах верхнего ценового диапазона), на модели Z390 AORUS XTREME WATERFORCE установлена оригинальная моноблочная конструкция, которая позволяет уверенно охлаждать силовые компоненты в зоне VRM, а также процессор, чипсет и даже твердотельные M.2-накопители, справляясь с поставленной задачей даже более эффективно, чем типовые вентиляторы или системы жидкостного охлаждения. Кроме того, на плате Z390 AORUS XTREME WATERFORCE установлена высокоэффективная теплопроводная панель толщиной до 1,5 мм (выполнена из материалов компании LAIRD), которая призвана обеспечить дополнительный контакт между моноблочным радиатором и компонентами VRM-модуля, что позволяет организовать интенсивный отвод тепла и исключить риск перегрева ключевых компонентов, под воздействием высоких нагрузок. Как любая отказоустойчивая система, плата Z390 AORUS XTREME WATERFORCE располагает встроенными средствами обнаружения утечки жидкости. В том случае, если будут обнаружены какие-либо следы охлаждающей жидкости на моноблоке, немедленно активируется защитный механизм с целью предотвратить негативное воздействие утечек на работоспособность компонентов и производительность системы в целом. Кроме того, на тыльной стороне платы GIGABYTE Z390 AORUS XTREME WATERFORCE установлена специальная металлическая пластина, которая выполняет функцию радиатора, помогая отводить тепло от компонентов на печатной плате, и придает дополнительную жесткость и прочность всей конструкции. Благодаря выбранному конструктиву удалось минимизировать изгиб платы под воздействием установленных в систему громоздких и массивных комплектующих, а также избежать риска повреждения пальцев рук об острые кромки в процессе сборки ПК.



Защитная панель секции портов ввода/вывода органично вписывается в общую концепцию дизайна платы и обеспечивает надежную защиту разъемов аудиоподсистемы, USB 3.1 Gen2, Ethernet и других интерфейсных портов. Кнопки включения питания и BIOS (Clear CMOS) будут очень полезны на этапе сборки системы и устранения неполадок. Предложенный вариант подключения силовых и интерфейсных кабелей к плате Z390 AORUS XTREME WATERFORCE также выглядит очень логичным. В частности, контактная группа ATX-разъема питания расположена параллельно печатной плате и обращена в сторону лицевой панели корпуса ПК, что позволяет быстро подключить силовой кабель и уложить его таким образом, чтобы он не препятствовал распределению конвекционных потоков. Металлическое экранирование колодок разъемов питания придает им дополнительную прочность, обеспечивая надежное соединение кабелей в процессе эксплуатации изделия.



Материнская плата Z390 AORUS XTREME WATERFORCE поставляется вместе с фирменной функцией OC Touch, которая поможет выявить в полном объеме потенциал процессора Intel Core i9-9900K в том числе в режиме Overclocking. Средствами OC Touch пользователи могут изменять частоту шины BLCK с дискретностью 1 МГц или 0,1 МГц, и применять новые настройки без необходимости перезагружать операционную систему, вне зависимости от того, выполнялись изменения в среде DOS или Windows, или из оболочки экране BIOS Setup. Поиск оптимальной производительности ПК и определение максимальной частоты ЦП в составе системы никогда ранее не выглядели для рядовых пользователей настолько просто. С помощью эксклюзивной кнопки OC-Touch можно загружать готовые профили для разгона процессора в определенном диапазоне частот, что наверняка оценят начинающие поклонники оверклокинга. Кроме того, функция OC-Touch также поможет определить оптимальные настройки для разгона установленного в систему ЦП, а специальная группа размещенных на плате контактных площадок предоставит возможность оценить действующее напряжение питания ключевых компонентов, что позволит планировать и контролировать шаг за шагом процедуру разгона.



Материнская плата Z390 AORUS XTREME WATERFORCE располагает 3 разъемами PCIe с возможностью масштабирования и организации для видеоподсистемы режимов 2-Way SLI и 3-Way CrossFire, таким образом поклонники компьютерных игр смогут реализовать на выбранной платформе самые мощные 3D-конфигурации сразу для нескольких графических плат. Специальные металлические Ultra Durable экраны придают PCIe-портам дополнительную жесткость, что позволяет устанавливать в эти разъемы полноразмерные массивные ускорители трехмерной графики без риска повредить изделия под воздействием изгиба. Дополнительное питание портов PCIe можно организовать с помощью разъема PEG, все контакты которого цельнометаллические, что гарантирует надежность соединения и качественное энергоснабжение. Средствами моноблока AORUS XTREME WATERFORCE организовано охлаждение 3 разъемов PCIe Gen3 x4, а также разъемов SATA- и M.2-интерфейсов. Реализованная схема предопределила множество преимуществ, которые будут востребованы для охлаждения накопителей в составе высокопроизводительных дисковых массивов RAID 0/1 или RAID 5-массивов призванных обеспечить целостность данных. Кроме того, эффективная схема охлаждения поможет предотвратить перегрев твердотельных NVMe M.2-накопителей и минимизировать вероятность снижения производительности дисковой подсистемы под воздействием высоких температур (т.н. эффект температурного троттлинга).



Материнская плата GIGABYTE Z390 AORUS XTREME WATERFORCE оснащена встроенными сетевыми контроллерами AQUANTIA 10 Gigabit Ethernet и Intel® Gigabit Ethernet, а также высокоскоростным модулем Intel® Wireless-AC (технология CNVi, канал 160 МГц, антенна 2x2), которые позволяют организовать продуктивную работу изделия в составе действующей проводной или беспроводной инфраструктуры в условиях устойчивого соединения и на максимальной скорости. Функционируя в диапазоне частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, новые высокоскоростные AORUS WiFi-антенны (коэффициент усиления сигнала 4 дБi) расширяют возможности применения беспроводного CNVi-модуля, обеспечивая, по сравнению с типовыми антеннами, уверенный прием за счет повышенной мощности. Магнитное основание и оригинальный дизайн Smart Antenna позволяют установить антенну практически на любой поверхности, в процессе поиска оптимального месторасположения для организации устойчивой связи на максимальной скорости. В этом контексте материнская плата представляет собой образец универсального решения, обеспечивая максимальную скорость передачи данных средствами как проводного, так и беспроводного сетевого интерфейса в указанных диапазонах.



Модель Z390 AORUS XTREME WATERFORCE производства компании GIGABYTE располагает двумя портами интерфейса Thunderbolt™ (исполнение USB Type-C™), которые в полном объеме удовлетворяют требованиям спецификации USB 3.1 Gen 2 и обеспечивают скорость передачи данных до 40 Гбит/с. В рамках одного соединения пользователи могут последовательно подключать в цепочку до 6 устройств + 1 дисплей, и вправе рассчитывать на высокую скорость передачи данных и заявленное стандартом экранное разрешение. Аудиоподсистему платы Z390 AORUS XTREME WATERFORCE можно смело поставить в один ряд с решениями профессионального уровня. Обработка сигнала выполняется средствами аудиокодека Realtek ALC1220-VB с впечатляющим соотношением <Сигнал/Шум>, ЦАП ESS SABRE и аудиоконденсаторами студийного уровня, в результате достигается исключительно высокое качество звука. Аудиотракт левого и правого каналов обрабатывается отдельно, а применение в схеме профессиональных операционных усилителей TI Burr-Brown позволяет аудиоподсистеме демонстрировать удивительно чистое и захватывающее звучание. Звуковое сопровождение в играх, воспроизведение мультимедийного контента или аудио составляющая Stream-сессии (потоковое вещание), владельцы Z390 AORUS XTREME WATERFORCE наверняка с удовлетворением заметят близкое по качеству звучания их встроенной аудиоподсистемы и стационарного комплекса категории Hi-Fi.



Материнская плата Z390 AORUS XTREME WATERFORCE в полном объеме поддерживают фирменную технологию RGB Fusion, предлагая новые функции для этой динамично развивающейся технологии подсветки. На плату установлено несколько групп цифровых светодиодов, кроме того, технология RGB Fusion поддерживает подключение внешних LED-линеек, что позволяет реализовать значительно большее количество вариантов подсветки различных зон и изделия в целом. Плата оснащена элементами, средствами которых организована мягкая и изысканная RGB-подсветка боковую и тыльную поверхности материнской платы. Задействовав цифровую RGB-подсветку моноблока можно воспользоваться готовыми эффектами двойного освещения. Они позволяют акцентировать внимание на распределение жидкости-хладагента между различными зонами охлаждения, что придает системе невероятно красочный, захватывающий облик, который может быть скорректирован или изменен на усмотрение пользователя. Приложение RGB Fusion предусматривает возможность выбирать и настраивать режимы работы на усмотрение пользователя, контролировать варианты подсветки на базе имеющихся шаблонов применительно к материнским платам, компьютерной периферии Кроме того, можно задействовать синхронный режим работы подсветки для нескольких устройств, выбрав один из готовых или создав собственный уникальный профиль. Приложение RGB Fusion предусматривает возможность выбора и настройки режимов работы подсветки на базе имеющихся шаблонов, а также синхронизации освещения отдельных компонентов с целью придать системе свой оригинальный неповторимый стиль. В комплект поставки изделия также входит модуль AORUS RGB Fan Commander, с помощью которого можно управлять режимами подсветки и скоростью вращения вентиляторов, установленных на сторонних устройствах. Подключайте к вашему ПК до 8 вентиляторов ( в том числе в составе периферийных устройств), 8 цифровых светодиодных линеек и 8 встроенных RGB-комплектов, оцените всю палитру красок RGB Fusion в полной мере!



Эксклюзивная технология GIGABYTE Smart Fan 5 в паре с фирменной функцией интеллектуального управления вентиляторами Fan Stop идеальным образом подходят для управления системами жидкостного охлаждения. Фирменные технологии GIGABYTE помогают организовать эффективное охлаждение ключевых компонентов, предотвратить преждевременный износ вентиляторов, сэкономить электроэнергию, существенно снизить уровень шума работающего ПК на фоне идеально сбалансированного соотношения – оптимальный уровень шума / комфортный температурный режим. Обновленная версия Smart Fan 5 располагает интеллектуальными средствами мониторинга ключевых параметров системы охлаждения графического процессора, в частности на всех этапах активности игрового приложения, своевременно реагируя на повышение температуры. Таким образом, удается избежать падения производительности видеоподсистемы (параметр кадр/с в играх), и сохранить целостность восприятия игрового процесса, обеспечивая необходимую скорость обработки трехмерных сцен.



Материнскую плату GIGABYTE Z390 AORUS XTREME WATERFORCE выгодно отличает широкий спектр функциональных возможностей, реализованных средствами актуальных технологий. В качестве элементной базы, в рамках фирменной концепции Ultra Durable, в изделиях применяются высококачественные компоненты известных производителей, в частности, твердотельные конденсаторы и цифровые микросхемы в цепях питания, а также интеллектуальная схема управления вентиляторами. Таким образом, благодаря комплексному подходу к проектированию и производству продукции, наши материнские платы демонстрируют впечатляющую производительность, надежность, долговечность и разумное энергопотребление, позволяя сэкономить электроэнергию, сохранить экологию окружающей среды и приобрести уникальный опыт эксплуатации изделий GIGABYTE.