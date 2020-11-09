GIGABYTE анонсирует графические платы AORUS XTREME GeForce RTX 30-серии с СЖО

9 ноября 2020, 13:45

GIGABYTE представляет графические платы GeForce RTX 30-серии, оснащенные фирменной системой жидкостного охлаждения WATERFORCE – модели AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE WB 24G, AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE WB 10G, AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE 24G и AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE 10G.



Инженеры AORUS первыми в индустрии разработали и внедрили в серийно выпускаемых изделиях запатентованную технологию обнаружение утечек для графических плат с жидкостной системой охлаждения замкнутого контура WATERFORCE WB. Реализованная схема обнаружения утечек применима ко всему конструктиву СВО, включая водоблок, и способна своевременно уведомить пользователя, сигнализируя о неисправности средствами световой индикации, таким образом, владелец ПК сможет устранить причины утечки на раннем этапе и предотвратить риск повреждения отдельных компонентов и системы в целом.

Фирменная система AORUS WATERFORCE WB идеально подходит для охлаждения графических плат средствами системы жидкостного охлаждения с открытым контуром. Специалисты GIGABYTE накопили значительный опыт проектирования подобных систем и предлагают максимально оптимизированные решения, в частности, расстояние между ребрами радиатора (микро-каналы) рассчитано таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность отвода тепла от графического процессора с помощью хладагента. Емкость особого профиля в составе медного радиатора заполняется хладагентом, который циркулирует по замкнутому контуру с определенной периодичностью, успевая вовремя охладиться и поддерживать кондиции графического процессора в заданном комфортном диапазоне температур. В дополнение к этому, кожух радиатора и защитная панель на тыльной стороне WATERFORCE WB оснащены настраиваемой RGB-подсветкой нового поколения. С ее помощью пользователи могут задействовать один из заводских профилей или создать свой собственный неповторимый стиль оформления видеоподсистемы и ПК в целом, раскрыв потенциал в системы жидкостного охлаждения в полном объеме.

Графические платы AORUS GeForce RTX 3090/3080 XTREME WATERFORCE с AIO-системой жидкостного охлаждения, спроектированной по принципу “все в одном” – это отличная отправная точка для тех, кому нужна лучшая в своем классе видеоподсистема с жидкостным охлаждением, удовлетворяющая ключевым критериям, – производительность и минимальный уровень шума, даже в условиях повышенной нагрузки. Для инсталляции изделия не нужны особые навыки, а в процессе эксплуатации платы не требуются какое-либо дополнительное обслуживание. Габаритная медная пластина радиатора напрямую соприкасается с кристаллом графического процессора, микросхемами видеопамяти и другими ключевыми компонентами, размещенными на печатной плате. Оптимальная комбинация эксклюзивного водоблока AORUS и радиатора с тепловыми трубками, функционирующего совместно с помпой, помогает своевременно нагнетать охлажденный хладагент в зону ГП, обеспечивая эффективный теплообмен. Оптимальный конструктив алюминиевого 240-мм радиатора удваивает продуктивность теплоотвода (по сравнению с типовым 120-мм радиатором), а пара вентиляторов на двойных 120-мм подшипниках качения обеспечивают своевременное поступлению хладагента к водоблоку, гарантируя стабильность параметров графической платы даже в условиях повышенной нагрузки. И кожух радиатора водоблока, и задняя защитная панель на платах с СЖО WATERFORCE нового поколения оснащены настраиваемой RGB-подсветкой, а вариант подсветки ARGB-вентиляторов можно изменять в соответствии с предпочтениями пользователя средствами фирменного приложения RGB FUSION 2.0. Кроме того, обладая высокой термической стабильностью, применяемые в составе контура СЖО прочные FEP-трубки (фторсодержащий этилен-пропилен) сводят к минимуму потерю хладагента, успешно выдерживая значительное давление и усилие на скручивание, что значительно продлевает срок службы компонентов и изделия в целом.

Все 4 представленные модели совместимы с фирменным ПО RGB FUSION 2.0, оснащены 6 видеовыходами (3 порта HDMI и 3 порта DisplayPort), а также металлической пластиной на тыльной стороне изделия, пыле- и влагозащитное покрытие печатной платы удовлетворяет требованиям к продукции, применяемой в аэрокосмической отрасли, все компоненты элементной базы проходят строгий отбор в рамках концепции GIGABYTE Ultra Durable. Зарегистрированные члены клуба AORUS получают право на расширенную гарантию продукции (требуется заполнить установленную форму).