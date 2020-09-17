GIGABYTE представляет графические платы GeForce RTX 3000-серии

17 сентября 2020, 10:45

GIGABYTE представляет новейшие ускорители трехмерной графики GeForce RTX 3000-серии на базе микроархитектуры NVIDIA Ampere.

На момент анонса компания GIGABYTE представила 4 графические платы – модели GeForce RTX 3090 GAMING OC 24G, GeForce RTX 3090 EAGLE OC 24G, GeForce RTX 3080 GAMING OC 10G, GeForce RTX 3080 EAGLE OC 10G. Все изделия оснащены фирменной системой охлаждения GIGABYTE WINDFORCE 3X в составе радиатора (медное основание и тепловые трубки прямого контакта), вентиляторов с альтернативной схемой вращения и уникальным профилем лопастей крыльчатки (подшипники скольжения, нано-смазка на основе графена), защитной металлической пластины на тыльной стороне печатной платы, а также сверхпрочных материалов, сертифицированных в рамках концепции Ultra Durable и подсветки RGB Fusion 2.0. Благодаря уникальным характеристикам новых продуктов поклонники компьютерных игр смогут в полной оценить исключительные преимущества графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 3000-серии и приобрести неоценимый игровой опыт.

Новые графические платы на базе NVIDIA RTX-процессоров GeForce RTX 3000-серии оснащены RT-ядрами 2-поколения, тензорными ядрами и потоковыми многозадачными процессорами, которые вместе демонстрируют новый уровень визуализации в играх, невероятно высокую частоту обновления кадров и ускорение в играх и специализированных приложениях для создания всевозможного мультимедийного контента средствами ИИ-алгоритмов. Благодаря микроархитектуре NVIDIA Ampere, изделия демонстрируют прирост производительности до 1,9 раза в пересчете на 1 Вт энергозатрат, по сравнению с продуктами предыдущего поколения. Графические платы RTX 3000-серии способны обеспечить требуемый уровень производительности на самых высоких разрешениях, вплоть до экранного разрешения 8K. Анонс продуктов на базе ГП GeForce RTX 3090, 3080 и 3070-серии следует рассматривать как, безусловно неординарное и знаковое событие в истории создания и развития графических процессоров компании NVIDIA.



Фирменная система охлаждения GIGABYTE WINDFORCE 3X – это массивная медная пластина и композитные медные тепловые трубки, непосредственно соприкасающиеся с кристаллом ГП, три вентилятора с уникальным 3D-профилем лопастей крыльчатки и альтернативной схемой вращения, которые обеспечивают эффективный отвод тепла. Средствами технологии Screen cooling постоянно поддерживается комфортный температурный режим для ключевых компонентов графической платы, что гарантирует повышенную производительность и стабильную работу видеоподсистемы в целом. Средний вентилятор вращается в противоположном направлении по отношению к двум крайним, таким образом удается сформировать направленный воздушный поток и обеспечить эффективное охлаждение наиболее горячих зон изделия, организовав комфортный температурный режим для ГП, микросхем видеопамяти и силовых компонентов подсистемы питания. Оригинальный конструктив радиатора и защитного экрана позволяет беспрепятственно пропускать воздушные массы и обеспечивает максимально эффективное рассеивание тепла. Кроме того, нано-смазка на основе графена, применяемая для смазки подшипников скольжения в составе фирменных вентиляторов системы охлаждения WINDFORCE 3X, помогает продлить срок службы изделия до 2,1 раза, приблизив по этому показателю параметры подшипника скольжения к характеристикам двойного подшипника качения, при этом уровень шума работающих вентиляторов значительно ниже.

Для новых графических плат разработана многофазная подсистема питания, которая позволяет функционировать силовым КМОП-транзисторам при более низкой температуре, защищает их от перегрева и формирует сбалансированную нагрузку на каждый транзистор. С целью обеспечить исключительно высокую производительности, стабильную работу и продолжительный срок службы изделий, элементная база всех новинок представлена сертифицированными в рамках концепции Ultra Durable высококачественными дросселями и конденсаторами. Металлическая пластина на тыльной стороне печатной платы выполняет не только защитную функцию, исключая возможность попадания сторонних предметов на токопроводящие элементы, но и минимизирует негативный эффект внешнего воздействия на изгиб и кручение. В дополнение к конструктивным решениям, фирменная технология RGB Fusion 2.0 призвана удовлетворить запросы абсолютного большинства представителей игрового сообщества, позволяя выбирать и настраивать цветовую гамму свечения, активировать различные световые спецэффекты, а также синхронизировать средствами фирменного приложения AORUS Engine подсветку графической платы с другими устройствами AORUS.



В самое ближайшее время компания GIGABYTE намерена существенно расширить модельный ряд графических плат AORUS, представив новые продукты для энтузиастов, в том числе с воздушным и жидкостным охлаждением, всевозможными вариантами RGB-подсветки нового поколения, что позволит многочисленным поклонникам современных компьютерных игр выбрать именно ту модель, которая наилучшим образом подойдет для их по-настоящему персональных и совершенных игровых систем.