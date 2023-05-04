GIGABYTE анонсирует графические платы семейства GeForce RTX 4070

4 мая 2023, 10:45

GIGABYTE анонсирует графические платы GeForce RTX 4070 серии (микроархитектуры NVIDIA ADA Lovelace).

Продуктовая линейка GIGABYTE на базе графических процессоров GeForce RTX 4070, оснащенных фирменной системой охлаждения WINDFORCE, представлена пятью моделями, адресованными различным категориям пользователей — AORUS GeForce RTX 4070 MASTER 12G, GeForce RTX 4070 AERO OC 12G, GeForce RTX 4070 GAMING OC 12G, а также EAGLE OC 12G и GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G. Представленные новинки отличает превосходная производительность и оригинальная высокоэффективная схема рассеивания тепла, что открывает для многочисленных поклонников компьютерных игр и энтузиастов самостоятельной сборки отличные перспективы интеграции графических плат GeForce RTX 4070-серии в составе ПК различных конфигураций, в зависимости от конкретных требований и сценариев применения.

Графическому процессору GeForce RTX 4070 в полном объеме доступен функционал микроархитектуры NVIDIA® Ada Lovelace, например, востребованные в современных играх новые стандарты и технологии, в частности DLSS 3-рендеринг средствами нейронных сетей и трассировка лучей в реальном времени. Все модели плат GIGABYTE GeForce RTX 4070-серии способны обеспечить производительность в большинстве современных видеоигр на уровне не менее 100 кадр/с, применительно к экранному разрешению 1440p, начальная стоимость новинок – от 599 долл.Изначально графические платы AORUS адресованы наиболее требовательным к аппаратному обеспечению энтузиастам и поклонникам современных компьютерных видеоигр. Традиционно, продукты AORUS демонстрируют превосходное быстродействие, востребованное абсолютным большинством пользователей, на фоне уникального дизайна изделий GIGABYTE. Система охлаждения графических плат AORUS оснащена вентиляторами с особым профилем лопастей крыльчаток. Профиль вентиляторов Bionic Shark, в составе фирменной системы охлаждения WINDFORCE, позволяет увеличить статическое давление на 30% и одновременно понизить уровень шума минимум на 3 дБ по сравнению с типовыми вентиляторами с идентичной скоростью вращения. Солидный радиатор с внушительным массивом ребер особой формы выгодно отличает значительно возросшая полезная площадь охлаждаемой поверхности. Конструктив в составе радиатора и испарительной камеры, соединенной с несколькими тепловыми трубками, а также специальный вентиляционный шлюз на тыльной поверхности графических плат AORUS, гарантируют надлежащий теплообмен даже в условиях высокой нагрузки.Применительно к новым моделям плат AORUS реализована усовершенствованная фирменная RGB-подсветка с тремя кольцами RGB Halo – абсолютный лидер в своем сегменте, снискавшая признание среди многочисленных поклонников продукции AORUS, и предпочтение энтузиастов самостоятельной сборки ПК. Режимы подсветки задействуют особенности визуального восприятия зрением человека движущихся сегментов, на выбор предлагается задействовать разнообразные адресуемые световые эффекты по контуру границ вращения вентиляторов. В результате каждая сборка приобретает свой неповторимый стиль.В активе моделей AORUS MASTER печатная плата с покрытием, которое применяется в изделиях для аэрокосмической отрасли, функция Dual BIOS, режим работы с минимальным уровнем шума, а также элементная база, сертифицированная в рамках целевой программы Ultra Durable и ряд других новшеств. Реализованная подсистема питания позволяет точно контролировать потребляемую мощность и активное подавление помех в отношении полезного сигнала, а фирменная система охлаждения обеспечивает комфортный температурный режим и минимальный уровень шума. Металлическая пластина на тыльной стороне печатной платы призвана обеспечить прочность конструкции и защиту от деформации под воздействием момента сил на изгиб и кручение в процессе длительной эксплуатации изделий GIGABYTE. Кронштейн от провисания в комплекте поставки новинок унаследовал дизайн, подтвердивший свою состоятельность в составе флагманских моделей графических плат RTX 40-серии. Адаптированный применительно к каждой модели кронштейн, призван повысить жесткость конструктива на фоне позитивного восприятия инсталляции в целом.Графические платы семейства AERO OC, благодаря своим незаурядным характеристикам и элегантному дизайну с преобладанием серебристо-белых тонов, снискали себе заслуженную популярность среди дизайнеров и создателей всевозможного цифрового контента, а также энтузиастов, предпочитающих светлую цветовую гамму и известный минимализм ПК собственноручной сборки. Вставка с логотипом на боковой поверхности кожуха радиатора выполнена из специального материала, способного имитировать эффект радуги. Фирменная RGB-подсветка создает дополнительную привлекательность изделию за счет акцента на текстуры и отдельные элементы конструктива.Прогрессивная система охлаждения WINDFORCE в составе моделей AERO OC представлена солидным медным радиатором прямого контакта с ГП, композитными медными тепловыми трубками и тремя вентиляторами с уникальным профилем лопастей крыльчатки и альтернативной схемой вращения. Усовершенствованная схема охлаждения, совместно с фирменными функциями 3D Active Fan и Screen Cooling, обеспечивает высокоэффективный отвод тепла и комфортный температурный режим для ключевых компонентов при любой нагрузке на фоне стабильной работы видеоподсистемы в целом. Применяемая во втулках подшипников нано-смазка на основе графена помогает продлить срок службы вентиляторов в 2,1 раза. Таким образом, жизненный цикл изделий практически идентичен сроку службы вентиляторов с двумя подшипниками качения, при этом уровень шума вентиляторов в составе WINDFORCE значительно ниже. Встроенный переключатель профилей BIOS предусматривает возможность задействовать режим SILENT с целью понизить шумовую составляющую без необходимости инсталляции стороннего ПО. Все новые модели оснащены модернизированной металлической пластиной на тыльной стороне платы, которая обеспечивает дополнительную прочность конструктиву. Благодаря высоконадежной подсистеме питания, а также сертифицированной в рамках концепции ULTRA DURABLE элементной базе, графические платы семейства AERO OC обладают повышенной производительностью и функционируют в условиях комфортного температурного режима.