GIGABYTE представляет графические платы GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4060

29 мая 2023, 14:45

GIGABYTE анонсирует графические платы GeForce RTX 4060 Ti 16GB, GeForce RTX 4060 Ti 8GB and GeForce RTX 4060 8GB серии на базе микроархитектуры NVIDIA ADA Lovelace.

Представительный модельный ряд графических плат GIGABYTE в составе продуктов под брендом AORUS и GIGABYTE призван удовлетворить запросы самых разнообразных категорий пользователей. Большинство моделей адресованы поклонникам компьютерных игр, которым необходима максимальная производительность в сочетании с оригинальным дизайном. Кроме того, в ассортименте также представлены модели, которые предлагают базовую производительность на фоне повышенного ресурса эксплуатации. Графические платы GIGABYTE готовы предложить абсолютному большинству представителей игрового сообщества максимальный комфорт применительно к любым игровым жанрам.

Все модели плат GIGABYTE GeForce RTX 4060-серии способны обеспечить производительность в большинстве современных видеоигр формата 1080p на уровне не менее 100 кадр/с. Графическим платам семейства GeForce RTX 4060 в полном объеме доступен функционал микроархитектуры NVIDIA® Ada Lovelace, например, востребованные в современных играх новые стандарты и технологии, в том числе, DLSS 3-рендеринг средствами нейронных сетей, а также трассировка лучей в реальном времени и процедура кодирования средствами NVIDIA Encoder (NVENC) 8-поколения в рамках прогрессивного стандарта AV1.



Модели семейства AORUS на базе графических процессоров GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060 выгодно отличает исключительная производительность благодаря усовершенствованной прогрессивной системе охлаждения WINDFORCE, представленной радиатором и композитными медными тепловыми трубками прямого контакта с ГП, а также тремя вентиляторами с уникальным профилем лопастей крыльчатки и альтернативной схемой вращения. Реализованная схема охлаждения, совместно с фирменными функциями 3D Active Fan и Screen Cooling, обеспечивает высокоэффективный отвод тепла и комфортный температурный режим для ключевых компонентов при любой нагрузке на фоне стабильной работы видеоподсистемы в целом. Применяемая во втулках подшипников нано-смазка на основе графена помогает продлить срок службы вентиляторов в 2,1 раза. Таким образом, жизненный цикл изделий практически идентичен сроку службы вентиляторов с двумя подшипниками качения, при этом уровень шума вентиляторов в составе WINDFORCE значительно ниже.



Благодаря высоконадежной подсистеме питания, а также сертифицированной в рамках концепции ULTRA DURABLE элементной базе, графические платы семейства AORUS демонстрируют потрясающее быстродействие и стабильную работу в условиях комфортного температурного режима. Встроенный переключатель профилей BIOS предусматривает возможность задействовать режим SILENT с целью понизить шумовую составляющую без необходимости инсталляции стороннего ПО. Схемотехника новинок спроектирована на базе печатных плат с особым покрытием, которое активно применяется для нужд аэрокосмической отрасли, обеспечивая безусловную надежность изделий GIGABYTE на протяжении всего периода эксплуатации.



Применительно к новым моделям плат AORUS GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060 реализована усовершенствованная фирменная RGB-подсветка RGB Halo в виде трех колец – абсолютный лидер в своем сегменте, снискавшая признание среди многочисленных поклонников продукции AORUS и предпочтение энтузиастов самостоятельной сборки ПК. На выбор предлагается задействовать разнообразные световые эффекты по контуру границ вращения вентиляторов. Кроме того, в состав конструктива входит защитная металлическая пластина, размещенная на тыльной стороне печатной платы. Она призвана обеспечить защиту изделия от деформации, предотвращая изгиб и провисание печатной платы. За счет оригинального дизайна графических плат семейства AORUS каждая сборка приобретает свой неповторимый стиль.



Модели GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060 EAGLE OC, благодаря своим незаурядным характеристикам и элегантному дизайну с преобладанием серебристо-белых тонов, снискали себе заслуженную популярность среди дизайнеров и создателей всевозможного цифрового контента, а также энтузиастов, предпочитающих строгий стиль и известный минимализм настольных систем собственноручной сборки. Вставка с логотипом на боковой поверхности кожуха радиатора выполнена из специального материала, способного имитировать эффект радуги. Модели GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060 EAGLE OC объединяет единая футуристичная стилистика исполнения отдельных элементов, которая усиливает акценты на уникальность и индивидуальность экстерьера готовых решений. В частности, этому способствуют графическая символика и геометрические фигуры космической тематики, которые отчетливо различимы на лицевой стороне графических плат.

Среди ключевых преимуществ моделей GIGABYTE GAMING OC, AERO OC и EAGLE OC следует отметить, высоконадежную подсистему питания и сертифицированную в рамках концепции Ultra Durable элементную базу, а также фирменную систему охлаждения WINDFORCE и нано-смазку на основе графена в составе втулок вентиляторов, которые все вместе обеспечивают заявленную производительность видеоподсистемы и ее безупречное функционирование в условиях комфортного температурного режима. Встроенный переключатель профилей BIOS предусматривает возможность задействовать режим SILENT с целью понизить шумовую составляющую без необходимости инсталляции стороннего ПО. Наряду с этим, модели серии GAMING OC и AERO OC отличает фирменная подсветка, для которой можно задействовать любой из имеющихся в ассортименте заводских профилей средствами фирменного программного обеспечения, или создать собственный уникальный профиль, исходя из предпочтений пользователя. Все новые модели оснащены модернизированной защитной пластиной на тыльной стороне платы, которая обеспечивает дополнительную прочность конструктиву и органично сочетается с экстерьером изделия.Продукты семейства GeForce RTX 4060 адресованы преимущественно многочисленным представителям игрового сообщества, которые стремятся раскрыть потенциал графического процессора в полном объеме, в том числе в режиме Overclocking, и получить максимум удовольствия от игрового процесса. Каждая графическая плата GIGABYTE – это уникальный дизайн и высокоэффективная система охлаждения, способные удовлетворить запросы самых взыскательных пользователей. В составе новой продуктовой линейки графических плат GIGABYTE также представлена модель WINDFORCE OC с двумя вентиляторами в составе системы охлаждения, адресованная поклонникам компьютерных игр, для которых одинаково важны высокая производительность системы в игровых приложениях и ее компактные габариты.Модель GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ поступит в продажу 24 мая. Модели GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 4060 8 ГБ будут доступны для заказа в розничных сетях в июле этого года.