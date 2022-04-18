GIGABYTE представляет новые графические платы GeForce RTX 3090 Ti серии

18 апреля 2022, 15:45

GIGABYTE представляет флагманские продукты на базе графических процессоров GeForce RTX 3090 Ti микроархитектуры NVIDIA Ampere – модели AORUS GeForce RTX 3090 Ti XTREME WATERFORCE 24G и GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC 24G.



Ориентированные на наиболее требовательных к аппаратному обеспечению поклонников компьютерных игр, создателей всевозможного медиаконтента контента и специалистов, занимающихся исследованием данных, продукты серии GeForce RTX 3090 Ti оснащены рекордным количеством ядер CUDA – 10 752, кроме того, в активе новинок производительность на уровне 78 RT, 40 Shader и 320 Tensor (*в Тфлоп/c, для ядер Ray Tracing, процедур исполнения шейдеров и тензорных ядер, соответственно). Платы оснащены самым скоростным на сегодня видеоОЗУ GDDR6X объемом 24 Гбайт (быстродействие на штатной частоте до 21 Гбит/с, полоса пропускания 1 Тбайт/с).

На фоне состоявшегося анонса продуктов на базе ГП GeForce RTX 3090 Ti вновь становится актуальным вопрос оптимального охлаждения графических плат, поскольку для раскрытия незаурядного потенциала новинок в части производительности, объективно возросла и потребляемая ими мощность. Компания GIGABYTE разработала и успешно внедряет фирменные системы охлаждения WATERFORCE и WINDFORCE, удовлетворяющие всем, характерным для продуктов рассматриваемой категории требованиям, со стороны заказчиков. Например, модель AORUS XTREME WATERFORCE изначально ориентирована на пользователей, которым необходима наивысшая для рассматриваемого класса устройств производительность, при условии минимального уровня шума работающей в штатном режиме системы охлаждения. Графическая плата поставляется с предустановленной системой жидкостного охлаждения замкнутого цикла (все в одном), разработанной с учетом обеспечения оптимальной и стабильной работы видеоподсистемы. Модель GAMING OC – классический вариант наиболее популярных графических плат GIGABYTE, с ярко выраженным акцентом на производительность и стабильную работу, что позволяет позиционировать ее в качестве базовой видеоподсистемы для решения широкого спектра самых разнообразных задач. Обе модели способны выполнять сложные вычисления с применением алгоритмов искусственного интеллекта и, несомненно, будут востребованы в инженерной и научной среде, а также задействованы в ресурсоемких проектах по созданию развитых трехмерных изображений.



В комплект поставки графической платы AORUS GeForce RTX 3090 Ti XTREME WATERFORCE 24G входит выносной фирменный 360-мм алюминиевый радиатор с увеличенной площадью поверхности теплорассеивания и три 120-мм вентилятора с двухрядными подшипниками качения, такой конструктив обеспечивают стабильную работу и эффективное охлаждение ключевых модулей в любых режимах, включая Overclocking. Большая медная пластина основного радиатора контактирует непосредственно с графическим процессором, микросхемами видеопамяти и другими важными компонентами, помогая организовать своевременный теплоотвод. Кроме того, обладая высокой термической стабильностью, применяемые в составе контура СЖО прочные FEP-трубки (фторсодержащий этилен-пропилен) сводят к минимуму потери хладагента, успешно выдерживают значительное давление и усилие на скручивание, продлевая, таки образом, срок службы компонентов и изделия в целом. Длина трубопровода составляет 460 мм, что значительно облегчает установку радиатора на верхнюю или переднюю панель корпуса ПК, трубки монтируются к основному радиатору по короткой стороне его конструктива, это позволяет избежать помех в процессе инсталляции/демонтаже системы охлаждения центрального процессора. Визуально, основная поверхность водоблока разделена на зоны, применяются материалы с матовой и зеркальной текстурой, которые придают продукту дополнительную стоимость в части имиджевой составляющей, с характерными особенностями, присущими профессиональным флагманским решениям.



Модель GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC 24G оснащена системой охлаждения WINDFORCE 3X в составе испарительной камеры, 8 медных, композитных тепловых трубок, трех вентиляторов с уникальным профилем лопастей и альтернативной схемой вращения крыльчаток. Совместно с фирменными функциями 3D Active Fan и Screen Cooling они обеспечивают стабильно высокую производительность и эффективное охлаждение ключевых компонентов графической платы. Фирменные вентиляторы с уникальным профилем и тщательно выверенным углом атаки, в сочетании с объемными трехмерными ребрами на поверхности каждой крыльчатки, способны нагнетать мощный воздушный поток в зону повышенного теплообмена. Реализованная схема позволяет генерировать больший объем воздушных масс при идентичной скорости вращения вентиляторов. В активе, применяемых в составе вентиляторов, двухрядных подшипников качения наилучшая теплостойкость и эффективность, по сравнению с типовыми подшипниками скольжения. Центральный вентилятор вращается в направлении противоположном двум боковым, таким образом удается оптимизировать распределение воздушных потоков, обеспечивая максимально эффективный теплоотвод с целью организации комфортного температурного режима при любом уровне нагрузки. Испарительная камера контактирует непосредственно с кристаллом графического процессора, микросхемами видеоОЗУ и силовыми транзисторами VRM-модуля. Камера помогает эффективно рассеивать тепло, выделяемое ядрами ГП, направляя его в холодную зону радиатора. Далее охлаждением всего контура занимается радиатор, за счет потока воздушных масс, нагнетаемых вентиляторами, которые призваны обеспечить максимальное рассеивание тепла и оптимальный температурный режим применительно к изделию в целом. Установленный на печатной плате переключатель Dual BIOS предоставляет пользователям возможность выбрать любой из доступных режимов OC или SILENT, в зависимости от потребностей, без необходимости вносить изменения средствами специализированного программного обеспечения. Оба режима уже содержат оптимальные заводские настройки GIGABYTE на фоне исключительно удобного в применении и полезного функционала технологии Dual BIOS. Сочетание фактуры матовой и зеркальной поверхности кожуха радиатора и металлической защитной пластины на тыльной стороне печатной платы призваны усилить имиджевую составляющую изделия, что делает GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC 24G еще более привлекательной для пользователей, предпочитающих эстетичный и одновременно строгий дизайн конечного продукта.

В графических картах GIGABYTE используется многофазная схема питания, позволяющая силовым КМОП-транзисторам работать в условиях пониженной температуры. Реализованная схема VRM-модуля предусматривает защиту от перегрева и балансировку нагрузки для каждый силовой компонент. Сертифицированные в рамках концепции Ultra Durable дроссели и конденсаторы призваны обеспечить превосходную производительность и продолжительный срок службы изделия. Базовая пластина формирует общую прочность конструктива и позволяет минимизировать негативные последствия воздействия момента сил на изгиб и кручение, а также защищает печатную плату от механических воздействий, в том числе, в результате падения сторонних предметов. Помогая приобрести неоценимый опыт эксплуатации продуктов GIGABYTE, владельцам видеоплат AORUS и GAMING OC предоставляется возможность оформить 4-летнюю гарантию (требуется онлайн-регистрация продукта в течение 30 дней с момента покупки). Наслаждайтесь любимыми играми и создавайте цифровой медиаконтент без ограничений вместе с графическими платами GIGABYTE!