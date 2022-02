Видеокарта GeForce RTX 3090 Ti показалась во вьетнамском магазине за $3840

4 февраля 2022, 10:45

Популярный техноблогер Moore’s Law is Dead поделился свежей информацией о флагманском графическом ускорителе GeForce RTX 3090 Ti, релиз которого ожидался в минувшем месяце, но до сих пор не состоялся.

Большинству геймеров, возможно, не стоит ждать данную новинку — карта будет очень дорогой и доступной в очень ограниченном количестве.

Источник поделился изображением рекламного постера с Galax GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer от вьетнамского магазина Minh An Computer, который оценил новинку в 86 990 000 вьетнамских донгов, что приблизительно равно 3840 долларам. Как пишет портал VideoCardz, найти подтверждение этой цены непосредственно на сайте самого ретейлера или в его социальных сетях не удалось, поэтому данную информацию следует воспринимать с определённой долей скептицизма.



Moore’s Law is Dead также рассказал, почему NVIDIA задержала выпуск GeForce RTX 3090 Ti. Напомним, что в середине прошлого месяца стало известно, что NVIDIA попросила своих партнёров приостановить производство GeForce RTX 3090 Ti. Источники Moore’s Law is Dead рассказали, что никто на самом деле не знает, когда карта появится в продаже, поскольку NVIDIA ещё окончательной не определилась с её финальными техническими характеристиками. Компания пока не смогла выйти на нужный объём производства качественных графических чипов для GeForce RTX 3090 Ti с ожидаемыми частотами работы. Многие источники отметили, что карта будет доступна далеко не во всех регионах, а там, где появится — будет предлагаться по очень высокой цене. Сама NVIDIA между тем ничего не говорит своим партнёрам, что весьма необычно для такой ситуации.



По данным портала VideoCardz, компания NVIDIA также столкнулась с проблемой памяти у GeForce RTX 3090 Ti. Следует напомнить, что этот ускоритель получит видеопамять GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц. В карте будут использоваться не 8-гигабитные, а 16-гигабитные чипы общим объёмом 24 Гбайт, что с одной стороны снизит требования к охлаждению микросхем, которые располагаются на обратной стороне карты. Однако источники VideoCardz заявляют, что при определённых обстоятельствах память карты выдаёт ошибки, что было обнаружено уже на поздней стадии тестирования ускорителя.

Также известно, что на данный момент производство GeForce RTX 3090 Ti пока не возобновилось и не возобновится как минимум до окончания Лунного Нового года. Его празднование в Китае только началось и продлится до 15 февраля.

(C) 3dnews