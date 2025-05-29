Сотни индусов выдавали себя за нейросеть "Наташа"

29 мая 2025, 16:45

Стартап BuilderAI предлагал пользователям создать любую программу как в конструкторе: выбрать шаблон и указать необходимые функции. После этого ИИ Natasha якобы создавала готовое приложение.

В реальности запрос отправлялся в индийский офис, где сотни индусов вручную писали код, имитируя работу искусственного интеллекта. Таким образом стартап проработал целых 8 лет, практически не вызвав подозрений.За это время он привлёк $445 млн инвестиций от крупных IT-гигантов, включая Microsoft. Теперь компания официально обанкротилась.