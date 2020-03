Нейросети в обработке фотографий

10 марта 2020, 12:45

Нейросеть – это программа, которая работает по принципу человеческого мозга. С помощью связей между нейронами она производит вычисления и выдаёт результат.

Кроме того, нейронные сети "обучаемы", то есть результат вычислений корректируется ещё и на основе предыдущих ошибок.

Нейросети используются повсеместно: для проектирования зданий, прогнозирования, создания музыки. Они помогают меньше вовлекать человека в рабочий процесс и экономить время. А некоторые компании используют нейросети при обработке фотографий – например, Google, Яндекс, Nvidia, Movavi.

Сотрудники Google Research научили нейросеть реалистично дорисовывать недостающие части фотографии. При этом программа сравнивает восстановленную часть изображения с настоящим снимком.

А сайт This Person Does Not Exist генерирует лица каждый раз, когда вы обновляете страницу. Каждое изображение составляется на основе миллионов фотографий реальных людей, поэтому может появиться ощущение, что вы где-то видели этого человека. Как правило, получаются качественные снимки – люди выглядят реальными. Однако иногда на снимке появляются помехи: нечёткий задний план, размытые черты лица.

Российская компания Movavi применяет нейросети, чтобы реставрировать старые фотографии. Часто фотокарточки из семейного альбома оказываются повреждёнными, особенно если снимкам по 60 или даже 80 лет. Бумага мнётся, уголки становятся затёртыми, появляются трещины и заломы, иногда фотографии даже покрываются плесенью. В Фоторедакторе Movavi такие снимки можно спасти.

Перед тем, как работать в программе, снимки нужно отсканировать. Даже если реставрация не нужна, фотографии лучше сохранить в электронном виде. Так снимки не испортятся и вы не потеряете их. Для этого используйте обычный сканер.

Чтобы загрузить изображения в Фоторедактор, достаточно перенести их с компьютера в окно программы. На вкладке Реставрация можно восстановить снимок. Вам не придется убирать заломы, потёртости и другие дефекты изображения самостоятельно – программа сделает это за вас. Это и есть работа нейросетей. Фоторедактор даже может восстановить цвета на черно-белой фотографии.

Обычно реставрация снимков занимает несколько часов. Благодаря нейросетям Фоторедактор быстро убрал трещины, неровности и заломы, сделал снимок более чётким.

Movavi – единственная компания, которая использует нейросети для восстановления старых фотографий. Компания уже помогла многим отреставрировать старые фотографии к 9 мая, для акции "Бессмертный полк" . Отреставрированный снимок можно распечатать и вставить в альбом. Семейная история будет восстановлена.

Так нейросети используют в фотографии: для реставрации снимков, генерирования фейковых портретов и даже создания изображений на основе детских рисунков. С помощью нейросетей можно даже спроектировать квартиру. Это очень упрощает жизнь и помогает как при хобби, так и при рабочих задачах.