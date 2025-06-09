Німеччина почала розбудовувати бункери

Німеччина планує збільшити кількість бункерів через загрозу війни з РФ.
Про це пише авторитетне видання The Guardian.
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