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9 июня 2025, 15:45

Німеччина почала розбудовувати бункери

Німеччина планує збільшити кількість бункерів через загрозу війни з РФ. 

Про це пише авторитетне видання The Guardian. 


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