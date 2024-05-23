Google відкриває набір на безкоштовну менторську програму “Зростайте з Google”

23 мая 2024, 11:45

Google продовжує навчати українців розбудовувати свій бізнес та збільшувати прибутки у рамках програми “Зростайте з Google: програма для малих бізнесів”.

Від сьогодні учасники програми можуть подати аплікаційну форму на безкоштовну менторську програму, аби прокачати один із напрямків своєї справи індивідуально з експертами.



Ментор зможе стати тією людиною, яка віртуально візьме учасників за руку й проведе крізь зміни та трансформації, які відкладали, на які було недостатньо експертизи, на які все ніяк не наважувалися. Під час роботи з ментором власники малих бізнесів зможуть пропрацювати конкретні запити, які не дозволяють рости й збільшувати прибутки: від фінансового планування, налагодження процесів до побудови воронки продажів та написання грантових заявок на розвиток бізнесу.

Хто може взяти участь?Підприємці без команди, які думають над тим, як можна вийти на новий рівень, заробляти більше та нарешті мати вихідні.Підприємці з невеликою командою, які досі контролюють усі процеси й надто втомлені, аби думати про масштабування та стрімке збільшення прибутку.Люди з ідеєю власного бізнесу, які ще не мали можливості розпочати реалізацію, але мають готовий концепт і готові під час менторської програми стартувати.Аби взяти участь у трьохмісячній менторській програмі, потрібно з 23 травня по 6 червня 2024 року включно зареєструватися на сайті “Зростайте з Google: програма для малих бізнесів”, а також:оцінити свій бізнес за методом “Коло зростання бізнесу”;заповнити аплікаційну форму на участь у менторській програмі.Що отримає кожен учасник менторської програми?Три індивідуальні годинні зустрічі із менторами.Завдання для виконання між зустрічами.Щомісячні зустрічі наживо, де експерти розберуть теми критично важливі для бізнесу.Спілкування з однодумцями у невеликих групах.Вирішений запит наприкінці менторської програми.Під час навчання на “Зростайте з Google: програма для малих бізнесів” Анна Москаленко, засновниця студії масажу обличчя Kontour, нарешті розібралася із фінансами для своєї справи. “Що мені дуже подобається в навчанні від Google, це те, що спікери насамперед є підприємцями і розказують не теоретичні знання з книг, а свій реальний і, що дуже важливо, актуальний досвід. Ось мене саме ця актуальна і реальна інформація драйвить і надихає. Мій P&L (звіт про прибутки та збитки) нарешті працює, а аналіз конкурентів надихнув на нові рухи!” - коментує Анна.Людимила Тищенко, засновниця бренду світловідбивних шоперів та аксесуарів Svitashka, розповідає про програму та зміни в її бізнесі під час навчання: “Особливо мене вразили історії не успіху. Та модуль по фінансах. Уся інформація для мене була і залишається актуальною. Деякі моменти передивлююсь у повторі. Завдяки отриманим знанням, планую масштабувати свій бізнес та найняти працівників, оскільки на даний момент працюю самостійно.“В Іванки Марчук, співвласниці магазину авторських подарунків Stella Sun Studio, під час навчання виникло багато ідей для росту бізнесу: “З‘явилося чітке розуміння, в яку сторону можна масштабуватися. Плануємо розширити виробництво, і за рахунок цього збільшити наш асортимент та розширити цільову аудиторію. Зараз працюємо над власним сайтом. Також в планах вийти на закордонний ринок.”