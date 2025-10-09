ГлавнаяНовости
9 октября 2025, 10:45

Google надає безкоштовну підписку AI Pro українським студентам

Google пропонує українським студентам від 18 років безкоштовну річну підписку AI Pro з доступом до Gemini. Зазвичай підписка коштує 910 грн на місяць. Активувати доступ потрібно до 9 грудня.


