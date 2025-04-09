5 способів, як можна використовувати Gemini Live з камерою

9 апреля 2025, 8:15

Gemini Live із підтримкою камери та демонстрації екрану вже доступний на Android. Як розпочати користування



У березні ми почали впроваджувати можливість спілкуватися наживо з Gemini про все, що ви бачите, через екран телефону чи через камеру. Ця опція вже доступна всім передплатникам Gemini Advanced на пристроях Android, а сьогодні ми надаємо доступ ще більшій кількості людей, починаючи з користувачів додатка Gemini на пристроях Pixel 9 та Samsung S25.

Gemini Live дозволяє вести природні, вільні розмови з Gemini понад 45 різними мовами, включно з українською. Хочете спробувати? Ознайомтеся з п'ятьма способами, як за допомогою Gemini Live з камерою або демонстрацією екрана можна зекономити час і зробити більше.Організуйте свій простірВажко почати весняне прибирання? Для початку наведіть камеру на шухляду з безладом, захаращену шафу чи переповнену полицю. Запитайте в Gemini, як краще розсортувати речі, раціонально використати простір або що варто віддати чи викинути. Отримуйте поради та візуальні підказки в реальному часі під час прибирання – нехай Gemini стане вашим помічником в організації простору.Генеруйте творчі проєктиЗастрягли у творчому процесі? Поговоріть з Gemini! Покажіть йому свої фотографії через демонстрацію екрана – це можуть бути речі, які вас надихають: текстура дерева чи яскраві барви вуличного ринку. Попросіть Gemini запропонувати ідеї для дизайну, написання текстів чи творчих проєктів.Розв’язуйте проблеми та отримуйте порадиУ вас скрипить стілець? Не працює програвач? За допомогою камери Gemini Live ви можете показати Gemini проблему в реальному часі й отримати швидку пораду. Просто наведіть камеру на те, що вас турбує, і Gemini допоможе знайти рішення.Отримуйте персональні поради щодо покупокНабридло гортати безліч вкладок і вагатися з вибором під час онлайн-шопінгу? Покажіть Gemini Live свій екран під час перегляду інтернет-магазинів, і він стане вашим персональним консультантом з покупок. Попросіть порівняти товари або отримайте поради щодо стилю одягу. Можете навіть показати через камеру речі зі свого гардероба і запитати, з чим їх краще поєднати. Отримуйте миттєві поради щодо вашого вибору та робіть зважені (і стильні!) покупки.Розвивайте навички та отримуйте відгукиПоділіться своїм екраном із Gemini та отримуйте цінні відгуки про свою роботу, хай то остання публікація в блозі, кампанія в соціальних мережах або колекція фотографій. Отримуйте поради по різних питаннях: від вибору фото для профілю та написання підписів до загальної композиції та дизайну. Gemini може проаналізувати ваш контент, підказати, що можна покращити, і надати персоналізовані рекомендації, які допоможуть справити незабутнє враження.