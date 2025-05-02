Apple закликає терміново оновити iPhone через серйозну хакерську атаку

2 мая 2025, 12:45

У понад 100 країнах зафіксовано зараження пристроїв шпигунським ПЗ, яке дозволяє зловмисникам отримати доступ до особистих даних, камери та мікрофона без дозволу користувача.



Apple рекомендує негайно встановити оновлення iOS 18.4.1, яке усуває критичні вразливості. Для додаткового захисту радять увімкнути Lockdown Mode.