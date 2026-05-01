Нова пошта та PUMA встановлюють камери схову на популярних бігових локаціях

1 мая 2026, 11:15

Нова пошта у партнерстві з PUMA запускає мережу камер схову на найвідвідуваніших бігових маршрутах України.

Ініціатива спрямована на те, щоб зробити тренування комфортнішими та дати спортсменам можливість безпечно залишати особисті речі під час пробіжок.

Першу камеру схову у партнерстві з PUMA встановили у лютому на Трухановому острові в Києві — одній із найулюбленіших бігових локацій міста. Попри те, що сезон лише стартував, у квітні сервісом вже скористалися 150 клієнтів. Це підтверджує попит на подібну інфраструктуру серед бігової спільноти.«Ми прагнемо створювати сервіси, які спрощують повсякденне життя українців. Камери схову на бігових маршрутах — це крок до підтримки активного способу життя та розвитку спортивної інфраструктури. Тож, ми масштабували цю ініціативу і на інші міста: такі камери вже встановлено в Одесі на Трасі здоров’я та у Львові у Стрийському парку», — зазначив Артур Куделін, директор департаменту поштоматів Нової пошти.Такі рішення також використовуються у великих торговельних центрах, на ВДНГ у Києві та під час масових заходів, як-то ATLAS FESTIVAL. Нова пошта орієнтується на запити клієнтів і партнерів, встановлюючи камери схову саме там, де на них є попит.Крім того, будь-який поштомат може виконувати функцію камери схову завдяки послузі «пункт передачі»: достатньо створити нове відправлення у застосунку Нової пошти, обрати відправку з поштомату, активувати послугу «пункт передачі», вказати себе як одержувача, підтвердити дані, увімкнути Bluetooth та відкрити комірку для розміщення речей.