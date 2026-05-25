Новая линейка аэрогрилей Hyundai

25 мая 2026, 15:45

Устройства вместимостью от 3,5 до 11 литров с широким выбором режимов, включая готовку с паром.

В линейке есть модель с интегрированным термощупом для приготовления различной степени прожарки мяса.

Бренд бытовой техники и электроники Hyundai представляет линейку аэрогрилей, сочетающих современные технологии, эргономичный дизайн и экологичность. В ассортименте 7 моделей (HYF-3553, HYF-4055, HYF-5003, HYF-9083, HYF-9085, HYF-9089, HYF-9090) с различной вместимостью – от 3,5 до 11 литров, что позволяет подобрать оптимальный вариант. Устройства подойдут для ежедневного использования, для приготовления блюд на большую компанию или кулинарных экспериментов.



Благодаря системе конвекции и широкому выбору предустановленных режимов – от запекания рыбы до создания десертов – продукты в аэрогрилях Hyundai равномерно прогреваются, сохраняют сочность и натуральный вкус, а использование минимального количества масла помогает снизить калорийность блюд. Каждая модель сочетает в себе быстрый разогрев, встроенный таймер и интуитивно понятный сенсорный интерфейс, а съемные детали с антипригарным покрытием и использование безопасных, экологичных материалов при производстве делают эксплуатацию и уход за устройством простыми и комфортными.



Отдельные аэрогрили разработаны с учетом специфики блюд и технологических процессов их приготовления. В модели HYF-9085 акцент смещен на сохранение текстуры: 11 предустановленных программ дополнены режимом готовки с паром. Благодаря добавлению воды во время приготовления каждый компонент блюда остается целостным и сочным.

Аэрогриль HYF-9089 оснащен двумя независимыми зонами готовки, что позволяет одновременно создавать два кулинарных шедевра. А благодаря съемному разделителю можно использовать всю корзину для удобного запекания крупных продуктов или цельной рыбы.Для профессиональной точности разработана модель HYF-9090 со звуковым сигналом и индикатором необходимости перемешать продукты. Помимо предустановленных программ аэрогриль оснащен системой Steak Pro с интегрированным термощупом для приготовления различной степени прожарки мяса, что позволяет удовлетворить запрос даже самых взыскательных кулинарных экспертов.В серию также входит компактная модель HYF-9083 с продуманной удлиненной формой, которая подойдет для кухонь любого размера. Несмотря на скромные габариты, аэрогриль имеет внушительный объем корзины в 8 литров. Подойдет для тех, кто ценит функциональность и экономит пространство.