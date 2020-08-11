Hyundai представила бренд по выпуску электромобилей: три модели на подходе

Hyundai запустила новый бренд для будущих электромобилей. Как и в случае с премиум-брендом Genesis, название произошло от существующей модели — хэтчбека Ioniq.
Под этим брендом в ближайшие четыре года Hyundai планирует выпустить три новых модели электромобиля.
Две из них будут основаны на предыдущих концепт-карах Hyundai. Первый, Ioniq 5, который появится в 2021 году, будет базироваться на концепции Hyundai 45. Представленный на автосалоне во Франкфурте в 2019 году, концепт «45» представляет собой ретро-хэтчбек. Вдохновение для его создания дизайнеры черпали в Hyundai Pony, первом автомобиле южнокорейского автопроизводителя. Концепция дебютировала в 45-ю годовщину анонса Pony, отсюда и название «45».
За Ioniq 5 в 2022 году последует седан Ioniq 6, основанный на концепции Hyundai Prophecy, дебютировавшей ранее в этом году. В отличие от прототипа «45», модель Prophecy получила футуристический стиль. Вполне возможно, этот стиль будет использоваться в серийном производстве хотя бы частично. Но, скорее все, две главные особенности концепта — джойстик управления Prophecy и система автономного вождения — не получат воплощения в серийной модели.
Третья модель электромобиля, Ioniq 7, появится в 2024 году. Эта модель не основана на каком-либо существующем концептуальном автомобиле, и Hyundai не представила о ней подробностей, кроме подтверждения того, что это будет «крупный внедорожник». Его можно увидеть на тизерном изображении, показанном выше, вместе с Hyundai 45/Ioniq 5 и Hyundai Prophecy/Ioniq 6.
Все три модели Ioniq будут основаны на модульной платформе Electric Global Modular Platform (E-GMP), которая, вероятно, также будет служить основой для электромобилей Hyundai Genesis и Kia. Следует отметить, что Hyundai также планирует использовать архитектуру скейтборда стартапа Canoo как минимум для изготовления одного будущего электромобиля.
(С) 3dnews