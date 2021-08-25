Электромобиль Genesis GV60 получит мощную беспроводную зарядку

25 августа 2021, 12:45

На прошлой неделе принадлежащий Hyundai бренд Genesis продемонстрировал премиальный автомобиль GV60 на платформе Hyundai E-GMP.

Теперь сетевые источники раскрыли новые подробности о силовой составляющей этой модели.



Для Genesis GV60 предусмотрено использование полностью электрического привода. Сообщается, что на одной подзарядке аккумуляторных батарей автомобиль сможет преодолеть расстояние до 430 км.



Особенностью новинки станет поддержка технологии беспроводной подзарядки WiTricity, которая основана на эффекте магнитного резонанса. Система использует безопасные для здоровья электромагнитные волны в диапазоне от 300 кГц до 20 МГц.



Применение WiTricity потребует монтажа специальной зарядной площадки в гараже или на парковочном месте. В области днища автомобиля будет установлен приёмник энергии. Почти как у смартфонов, только масштабы другие.



Отмечается, что на полное восполнение запаса энергии посредством WiTricity потребуется приблизительно шесть часов. Для сравнения: через публичную зарядную станцию или домашнее настенное устройство машина будет заряжаться около десяти часов.



Модель Genesis GV60 появится на корейском рынке до конца текущего года. В 2022-м электромобиль выйдет в Соединённых Штатах.