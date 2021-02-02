Электромобиль Apple Car будет построен на платформе Hyundai E-GMP

Известный аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) считает вполне возможным сотрудничество Apple с южнокорейским автопроизводителем Hyundai при создании автомобиля Apple Car на электрическом приводе.
В аналитической записке для инвесторов Куо высказал мнение, что первый автомобиль компании из Купертино будет основан на модульной платформе Hyundai Electric Global Modular Platform (E-GMP).
Также, как полагает Мин-Чи Куо, в случае успешной реализации проекта с южнокорейской компанией, Apple может в дальнейшем договориться о сотрудничестве с General Motors и европейским производителем PSA для выпуска последующих моделей электромобилей и реализации их на других рынках.
«Обширное сотрудничество Apple с нынешними автопроизводителями (Hyundai Group, GM и PSA), которые имеют большой опыт разработки, производства и проверки, значительно сократит время разработки Apple Car и позволит выиграть время для подготовки к выходу на рынок, — пишет Мин-Чи Куо в записке для инвесторов. — Мы полагаем, что Apple будет использовать ресурсы текущих автопроизводителей и сосредоточится на аппаратном и программном обеспечении для автономного управления, полупроводниках, технологиях, связанных с батареями, форм-факторе и дизайне внутреннего пространства, инновационном пользовательском интерфейсе и интеграции с существующей экосистемой Apple».
Согласно прогнозу Куо, за проектирование и производство некоторых компонентов Apple Car будет нести ответственность Hyundai Mobis, а Kia, дочерняя компания Hyundai Group, предоставит производственную линию для выпуска Apple Car в США. Также аналитик прогнозирует возможные трудности, с которыми может столкнуться Apple при запуске производства Apple Car в 2025 году из-за необходимости достаточно длительного времени на разработку и создание полноценной цепочки поставок.
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