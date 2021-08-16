Мин-Чи Куо прогнозирует рост продаж MacBook благодаря внедрению Mini-LED

16 августа 2021, 10:15

В новом докладе для инвесторов известный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) рассказал о вероятной стратегии развития продуктов Apple благодаря технологии дисплеев типа Mini-LED и идущих на её смену вариантов.

Рассматривалось вероятное развитие технологий компании с 2019 по 2026 годы.

По данным маркетингового аналитика, сейчас вендор фокусирует внимание на минимизации риска сбоев в цепочке поставщиков и снижении стоимости производства дисплеев в соответствии с Mini-LED технологией. Утверждается, что компания «активно ищет дополнительных поставщиков ключевых Mini-LED компонентов».



По данным Куо, именно «макбуки», а не iPad, станут основными «потребителями» Mini-LED панелей, а рост объёмов поставок MacBook составит по 20 % в 2021 и 2022 годах. Дополнительными факторами роста станут использование новых чипсетов Apple, а также обновлённый дизайн.



Пока же Apple использует Mini-LED технологию только в 12,9-дюймовых планшетах iPad Pro. По словам Куо, в будущем новые дисплеи будут использоваться в iPad Pro всех размеров. Они же будет применяться и в ноутбуках, премьера которых состоится уже в ближайшие месяцы. Вероятно, новые MacBook также будут применять чипсеты Apple — M1X в MacBook Pro и M2 в MacBook Air (в 2022 году).



Грядут и другие изменения MacBook Pro, например — у ноутбуков появится новый порт MagSafe и вернутся некоторые прежние порты вроде HDMI. Также не исключено возвращение слота для SD-карт.



Что касается MacBook Air, вполне вероятно появление моделей, при разработке которых специалисты «вдохновлялись» iMac последнего поколения — речь идёт как о некоторых элементах дизайна, так и новых чипсетах.





По прогнозам Куо, стоимость производства уже Micro-LED в 2023-2024 годах существенно снизится, и с 2023 года фокус в производстве придётся именно на них. Хотя точная «дорожная карта» производства пока неизвестна, успех Mini-LED будет способствовать продвижению Micro-LED в будущем, причём такие дисплеи будут использоваться как в планшетах, так и в ноутбуках.



Технология Micro-LED, несмотря на схожее название, значительно отличается от Mini-LED. Фактически она имеет много общего с OLED-дисплеями, при этом не обладая некоторыми их недостатками — такие дисплеи не подвержены «выгоранию», обеспечивают практически безупречный чёрный цвет и яркость до 5000 нит.

(C) 3dnews.