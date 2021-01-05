Apple в этом году выпустит трекеры AirTags, AR-очки Glass и много новых ПК

5 января 2021, 11:45

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) в аналитической записке, полученной интернет-изданием MacRumors, заявил, что в 2021 году Apple наконец-то представит долгожданные трекеры для отслеживания точного местоположения вещей AirTag.

Кроме того, компания подготовила для своих поклонников некое устройство дополненной реальности и ещё несколько продуктов.



Ожидается, что AirTag помогут пользователям находить потерянные вещи, такие как кошельки, ключи, рюкзаки и многое другое. Ранее стало известно, что взаимодействие с трекерами будет происходить через новую вкладку Items (рус. — предметы) в приложении Find My. Что касается устройства дополненной реальности, предполагается, что речь идёт о так называемых Apple Glass — умных очках, слухи о которых не умолкают уже несколько лет. К сожалению, Куо не сообщил подробностей об устройстве.

Помимо прочего аналитик заявил, что Apple вскоре покажет новые AirPods, новые компьютеры на базе фирменных ARM-чипов и свои первые устройства с Mini-LED-дисплеями. Речь, вероятно, идёт о новом 12,9-дюймовом iPad Pro и различных моделях MacBook. Кроме того, ранее Куо заявлял, что в этом году Apple выпустит MacBook Pro с 14-дюймовым дисплеем. В этом году ожидаются и новые iMac на базе фирменных чипов Apple, которые, вероятно, получат новый дизайн.

(С) 3dnews