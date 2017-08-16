Apple Watch 3 с LTE не будут работать в сетях 3G

16 августа 2017, 9:15

Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) – эксперт компании KGI Securities, который, как известно, знаком с цепочкой поставок производителей, поведал новые подробности касательно смарт-часов Watch 3.

Особо значительных изменений по его сведениям не будет, но это если не принимать во внимание поддержки 4G LTE.



Как и у предшественников, это поколение «часиков» также будет представлено в версии 38 мм и 42 мм. Также в точности отмечается тот факт, что эта новинка производителя будет предлагаться в версии с LTE и без нее. Кстати, что любопытно, в версии с LTE не будет поддержки 3G.



По слухам, старт продаж Apple Watch Series 3 намечен на осень текущего года. Наиболее вероятная дата, по мнению экспертов – следующий месяц.

