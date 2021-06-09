Apple выпустит AR-гарнитуру к середине следующего года, заявил аналитик

Известный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) подтвердил появление в продаже шлема дополненной реальности от компании Apple приблизительно в середине 2022 года.
Прогнозы Куо основаны на промежуточных результатах проводимого им исследования, которыми он поделился с группой инвесторов во вторник. Спекуляции на тему возможного релиза Apple шлемов виртуальной и/или дополненной реальности продолжаются месяцами. По некоторым данным, первые модели будут оснащены 15 камерами, обеспечивающими пользователям захватывающие впечатления. По другой информации, Apple будет использовать специальную технологию, позволяющую интегрировать в реальное пространство изображения виртуальных объектов. Все слухи сходятся в том, что AR-устройство Apple будет весьма недешёвым, и нацеленным в первую очередь на профессионалов.
Так или иначе, AR-гарнитуры станут отличным дополнением существующего ассортимента продукции компании. По данным Куо, премьера состоится во втором квартале следующего года, и речь идёт именно о дополненной, а не полностью виртуальной реальности. За производство оптики устройства будет отвечать компания Genius.
В исследовании Куо рассмотрена и цепочка поставщиков оптики для камер для других продуктов Apple. Ожидалось, что соответствующие компоненты для iPhone 13 будут поставлять Genius и Lagran, но последняя отсеялась в результате очередной процедуры оценки, проведённой Apple, поэтому уже в июне комплектующие будет поставлять только Genius.
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