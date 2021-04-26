К 2030 году Hyundai подготовит к массовому производству новые аккумуляторы

26 апреля 2021, 10:30

Крупнейшие автопроизводители сейчас демонстрируют намерения контролировать если не производство тяговых батарей, то хотя бы технологию их изготовления.

Многие делают ставку на батареи с твердотельным электролитом, в их числе оказались не только крупнейшие компании Toyota и Volkswagen, но и южнокорейская Hyundai Motor. Она предложит такие аккумуляторы к 2030 году.

Прежде чем в 2025 году начнётся опытное производство тяговых батарей с твердотельным электролитом, как поясняет Business Korea, корейский автопроизводитель будет совершенствовать литиевые батареи. Сейчас они в своём развитии достигли третьего поколения и плотности хранения электроэнергии около 600 Вт·ч на литр. Уже в 2023 году будут предложены батареи четвёртого поколения с плотностью хранения заряда чуть менее 700 Вт·ч на литр. Рубеж в 700 Вт·ч на литр будет преодолён в 2025 году при помощи батарей пятого поколения. Грубо говоря, это позволит электромобилям Hyundai и Kia увеличить к 2025 году средний запас хода на 16 %.



К 2027 году Hyundai начнёт готовиться к массовому производству аккумуляторов с твердотельным электролитом, но оно будет запущено не ранее 2030 года, при этом их выпуск будет поручен сторонним компаниям. Hyundai видит свою задачу в разработке самой технологии массового производства аккумуляторов с твердотельным электролитом.



К середине десятилетия Hyundai Motor намеревается продавать ежегодно 560 тысяч электромобилей, что в пять раз больше итога 2020 года. Ассортимент моделей будет расширен с нынешних восьми до тринадцати, как минимум. Ёмкость мирового рынка электромобилей в 2025 году компания оценивает в 18 млн машин. Электромобили марок Hyundai и Genesis смогут претендовать на долю в 5 %, а в совокупности с Kia им удастся захватить не менее 8 %.

(С) 3dnews.