Акции Kia выросли на слухах о сотрудничестве с Apple по производству авто

Корейский автоконцерн Hyundai Motor вынужден был оправдываться по поводу упоминания Apple в числе возможных партнёров по производству электромобилей, теперь эстафета передана дочерней компании Kia.
Именно она, если верить корейским СМИ, будет выпускать для Apple автоматически управляемые электромобили в ближайшем будущем.
Во вторник южнокорейское издание Edaily сообщило, что материнский концерн Hyundai Motor делегировал компании Kia полномочия по сотрудничеству с Apple в сфере создания электромобилей последней из марок. Корейское СМИ в данном случае ссылалось на осведомлённые отраслевые источники, пожелавшие остаться анонимными. На корейских торговых площадках акции Kia подскочили в цене на 20 %. Самой Kia пришлось выступить с заявлением, что она рассматривает возможность сотрудничества в сфере создания автономных транспортных средств на электротяге с несколькими зарубежными компаниями, не конкретизируя своих планов по взаимодействию с Apple.
В начале этого месяца Kia изменила свой логотип и название, исключив из него упоминание о двигателях. По замыслу, данные изменения должны отображать новые приоритеты в развитии компании, включая создание беспилотных летательных аппаратов и предоставление услуг в сфере пассажирских перевозок на автоматически управляемых транспортных средствах.
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