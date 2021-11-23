Hyundai будет участвовать в разработке тяговых аккумуляторов, но не выпускать их

23 ноября 2021, 9:45

Компании Tesla, Ford, GM и Volkswagen в той или иной степени вовлечены в производство тяговых аккумуляторов, а также разработку их перспективных видов.

Южнокорейский концерн Hyundai Motor даёт понять, что самостоятельно выпускать батареи для своих электромобилей не собирается, поскольку считает достаточным сотрудничество с корейскими компаниями на этом направлении.



Соответствующие заявления председатель совета директоров Hyundai Motor Чунг Ы Сун (Chung Eui-sun) сделал в понедельник на мероприятии для корейской молодёжи, как отмечает Business Korea. При этом он добавил: «Мы можем участвовать в разработке аккумуляторных ячеек, которую ведут их производители». Сейчас корейский автогигант сотрудничает с тремя крупнейшими отечественными производителями батарей, поэтому не видит особой необходимости в развитии собственного производства. При этом Hyundai вкладывает средства в разработку новых типов литийионных аккумуляторов и батарей с твердотельным электролитом.



Подобная позиция не помешала Hyundai Motor создать совместное предприятие с LG Energy Solution по производству тяговых батарей на территории Индонезии. Обе компании вложат в развитие этой площадки $1,1 млрд, предприятие начнёт выпускать аккумуляторы в первой половине 2024 года. Эксперты предупреждают, что конкуренты осваивают производство аккумуляторов не только ради бесперебойного снабжения выпуска электромобилей, но и ради снижения себестоимости данной продукции. Если Hyundai за счёт собственных разработок и исследований не предложит партнёрам способы снижения издержек, она может утратить конкурентные преимущества на рынке электромобилей.



Нет у Hyundai и чёткого представления о сроках организации производства электромобилей на территории США. Многие автопроизводители сейчас формируют собственные площадки для выпуска электромобилей для этого крупного рынка в будущем, но корейская компания в этом отношении пока не определилась. Неофициальные источники упоминали о возможности начала сборки электромобилей Hyundai в Алабаме и Kia в Джорджии. Представители компании дали понять, что в следующем году локализованное производство электромобилей в США ещё не начнётся.

(C) 3dnews