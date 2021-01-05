Tesla будет покупать больше японских аккумуляторов Panasonic

5 января 2021, 15:45

Японская корпорация Panasonic пережила вместе с Tesla и взлёты, и падения бизнеса по производству электромобилей.

Она оставалась партнёром по выпуску аккумуляторных ячеек на предприятии в Неваде, параллельно поставляя для Tesla Model S и Model X ячейки японского производства. На этом направлении контракт с Panasonic недавно был пересмотрен.

Об этом стало известно ресурсу Electrek после изучения документов, поданных сторонами сделки в американские регулирующие органы. С первого октября прошлого года поставки аккумуляторных ячеек из Японии под маркой Panasonic для нужд Tesla осуществляются на обновлённых условиях, которые будут действовать до 31 марта 2022 года. Новые условия оговаривают изменения в ценовой политике и объёмах закупок, хотя конкретные показатели остаются коммерческой тайной. Можно лишь предположить, что Tesla выразила готовность закупать больше японских аккумуляторов, но взамен потребовала снизить их стоимость.



Напомним, что разработки Panasonic стояли и за представленной Tesla в сентябре ячейкой нового типоразмера 4680, как выяснилось недавно. Тесное сотрудничество компаний наверняка продолжится, поскольку основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) дал понять, что начало выпуска батарей собственными силами вовсе не означает, что компания сможет полностью покрыть все свои потребности. Закупать аккумуляторы на стороне она продолжит даже в случае успешной экспансии собственного производства, поскольку сейчас именно снабжение тяговыми батареями является ограничением на пути дальнейшего увеличения объёмов выпуска электромобилей.

(C) 3dnews