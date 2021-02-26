LG тоже будет производить новые аккумуляторы 4680 для Tesla

26 февраля 2021, 10:15

Стало известно, что помимо самой Tesla и её давнего партнёра Panasonic, производством батарей в форм-факторе 4680 будет заниматься ещё одна компания.

Согласно данным СМИ из Южной Кореи, компания LG Energy Solution, «дочка» LG Chem, сейчас занимается строительством пилотной производственной линии для выпуска цилиндрических аккумуляторных ячеек Tesla 4680. Новая аккумуляторная батарея большего формата была представлена Tesla в сентябре прошлого года.

Ресурс The Elec сообщил, что LG Energy Solution уже установила некоторое оборудование на своём заводе в Очанге (Южная Корея) и намерена как можно скорее запустить пилотное производство, возможно, даже опередив Panasonic. Японская компания тоже занимается сборкой пилотной производственной линии на заводе в Осаке (Японии) с целью запуска производства аккумуляторов к концу следующего финансового года, начинающегося первого апреля.



Поскольку до сих пор ни один другой автопроизводитель не объявил о переходе на новый тип аккумуляторов, можно предположить, что обе компании монтируют свои производственные линии специально для поставок Tesla, чтобы обеспечить заключение с ней новых крупных контрактов.



Tesla уже выпускает новые ячейки 4680 на своей экспериментальной линии во Фримонте и работает над развёртыванием полномасштабного производства батарей на гигафабриках в Берлине и Техасе.



Хотя новый форм-фактор ячеек будет определяться размерами 46 × 80 мм, их химический состав может быть разным. Могут использоваться разные типы литий-ионных химических соединений для различных типов транспортных средств или систем хранения энергии.

(С) 3dnews.