Главным конкурентом Tesla на рынке электромобилей должна стать Volkswagen

Попытки Tesla заявить о технологическом лидерстве в сфере производства аккумуляторных ячеек, как недавно стало известно, опираются на потенциал компании Panasonic.
Специалисты UBS считают, что задел у Tesla для сохранения лидерства пока остаётся, но Volkswagen имеет все шансы стать главным конкурентом компании в ближайшие годы.
К такому выводу эксперты UBS, как сообщает Business Insider, приходят после изучения устройства и характеристики семи марок аккумуляторных ячеек, используемых в своих электромобилях компаниями Tesla, Volkswagen, General Motors, Toyota и BMW. Уникальность компонентной базы Tesla не следует переоценивать, как утверждают авторы исследования. Аккумуляторными ячейками её снабжают CATL, LG Chem и Panasonic, а они одновременно являются и поставщиками конкурирующих производителей электромобилей. Преимущество Tesla не так велико, чтобы его не смог перекрыть кто-то из соперников.
На роль главного «догоняющего» UBS ставит автомобильный концерн Volkswagen, который за ближайшие пять лет собирается потратить 33 млрд евро на развитие производства электромобилей и зарядной инфраструктуры. По мнению экспертов, немецким концерном избрана верная стратегия перевода на электротягу всего модельного ряда, поскольку в свете ужесточения экологических требований производители машин с ДВС окажутся в менее выгодном положении. По прогнозам Allied Market Research, к 2027 году ёмкость рынка тяговых батарей для электромобилей увеличится втрое до $129,3 млрд.
У Tesla есть преимущество в сфере повышения эффективности силовой установки электромобилей, но в вопросе снижения себестоимости тяговых батарей она пока сильно зависит от партнёров, поэтому фора не так велика. Через несколько лет Volkswagen сможет если не потеснить Tesla, то хотя бы поравняться с ней на рынке электромобилей.
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