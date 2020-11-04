Volkswagen поборется с Tesla за Китай с помощью новых электромобилей ID.4 Crozz

Volkswagen (VW) представила в Китае во вторник две версии электрического кроссовера ID.4 — ID.4 Crozz и ID.4 X, вступив в сражение с американским автопроизводителем Tesla на крупнейшем в мире автомобильном рынке.
Oбе модели будут производиться в Поднебесной. Выпуском ID.4 Crozz будет заниматься совместное предприятие немецкого автопроизводителя с FAW Group, в то время как его СП с SAIC Motor будет выпускать ID.4 X. Это стало возможным благодаря инвестициям компании в размере $2 млрд в производство и продажу электромобилей в Китае, о которых компания сообщила в мае этого года.
Эти модели знаменуют собой начало серьёзного продвижения Volkswagen на рынке электромобилей в Китае. На прошедшей презентации новинок было заявлено, что они обладают запасом хода более 400 км и будут получать обновления программного обеспечения по беспроводной сети.
Глава Volkswagen Group China Стефан Валленштейн (Stephan Woellenstein) сообщил, что Volkswagen планирует выпустить в Китае к 2023 году восемь моделей семейных электрических автомобилей семейства ID.
Вместе с тем компания пока не назвала цену новинок. В ходе презентации было лишь сказано, что стартовая цена кроссоверов, которые больше размерами, чем производимый в Китае седан Tesla Model 3, будет меньше 250 000 юаней ($37 450) с учётом субсидирования.
Стартовая цена на седан Model 3 в Китае в настоящее время составляет 249 900 юаней (около $37 300) с учётом субсидий.
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