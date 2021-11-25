Tesla подняла цены на популярные электромобили в Китае и Канаде

25 ноября 2021, 10:15

Почти половину своих электромобилей Tesla до сих пор продаёт в США, здесь же она собирает все четыре предлагаемые модели.

Рынок КНР остаётся важным для Tesla, здесь она реализует около 22 % своей продукции и собирает Model Y и Model 3. До сих пор высокая конкуренция удерживала Tesla от повышения цен на электромобили в Китае, но в этом месяце соответствующий шаг был сделан, как и в Канаде.

Всего за неделю цена Tesla Model 3 в Китае, как отмечает South China Morning Post, выросла дважды: сперва на 1,9 % для базового заднеприводного варианта, а через пять дней ещё на 6,4 %. Кроссовер Model Y, который предлагается китайским клиентам с января текущего года, подорожал на 1,7 % в базовой версии. Стоимость более богато оснащённых версий обоих электромобилей в этом месяце не изменилась.



В Канаде произошли ещё более значимые изменения, как отмечает Electrek. Учитывая политику местных властей по стимулированию перехода граждан на использование электромобилей, Tesla предлагала в Канаде особую версию Model 3 с серьёзно ограниченным запасом хода, что позволяло опустить цену до $45 000, но существовала она преимущественно «на бумаге». Пользоваться таким электромобилем было не очень удобно, но существование такой комплектации позволяло покупателям продукции Tesla в Канаде претендовать на государственные субсидии при выборе Model 3. Упоминаемый на сайте Tesla второй вариант базового исполнения Model 3 за $54 490 тоже попадал под действие государственной программы, в результате чего покупатель мог экономить не менее $5000 за счёт субсидии.



Теперь же цена базового варианта Tesla Model 3 в Канаде повышена до $59 990, и ни одна из трёх модификаций электромобиля уже не позволяет покупателю претендовать на субсидии. Некоторые провинции в Канаде выделяли дополнительно по $5000, поэтому отдельные местные клиенты в один миг лишились возможности сэкономить почти $15 000 при покупке электромобиля данной марки. Здесь и ранее приводятся цены в канадских долларах. Кстати, старшие версии Tesla Model 3 и Model Y тоже подорожали в Канаде на $2000, хотя на их участии в программе субсидирования это никак не сказалось, поскольку они и ранее не попадали в нужные ценовые рамки. Повышения цен на продукцию в США компания Tesla ранее объясняла ростом затрат на материалы, компоненты и логистику. Наверняка к повышению цен в Китае и Канаде её подтолкнули аналогичные факторы.

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