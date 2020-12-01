Tesla запустила производство Model Y на своей гигафабрике в Шанхае

1 декабря 2020, 11:45

Министерство промышленности и информатизации КНР (Ministry of Industry and Information Technology, MIIT) дало добро американской автомобильной компании Tesla на реализацию в Китае электрического кроссовера Model Y, который будет производиться на её заводе в Шанхае.

Сообщение об этом было опубликовано в понедельник на сайте ведомства.



Ранее в этом месяце Tesla получила разрешение правительства Китая на регистрацию модели Model Y местного производства. Судя по кадрам, полученным с беспилотника оператора Джейсона Янга (Jason Yang), Tesla уже приступила к пробному производству новой модели. Блогеру удалось запечатлеть Model Y местного производства на испытательном треке.



«Только что посмотрел потрясающее видео от @JasonYangSHA. Похоже, пробное производство MIC Model Y уже в процессе, — написал в Твиттере блогер @Ray4Tesla. — Один [кроссовер Tesla Model Y] замечен на трековых испытаниях, а 5 других припаркованы рядом со сборочным зданием».

Он отметил, что трасса, на которой была замечен Model Y, была специально создана для тестирования этой модели.

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