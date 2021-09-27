Шанхайский завод Tesla выпустит 300 тыс. машин с января по сентябрь 2021 года

27 сентября 2021, 10:45

Согласно прогнозам, завод Tesla в Шанхае выпустит 300 тыс. машин по итогам первых 9 месяцев текущего года.

Предприятие существенно интенсифицирует производство в третьем квартале, невзирая на глобальный дефицит полупроводниковых компонентов, затронувший всю автоиндустрию.

Шанхайский завод выпускает электрические седаны Model 3 и кроссоверы Model Y, которые предназначаются как для внутреннего рынка, так и для экспорта, в том числе в Германию и Японию. По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association), за первые восемь месяцев текущего года с завода было отгружено около 240 тыс. машин, в том числе на экспорт. Представители Tesla пока не сообщают подробностей относительно объёмов производства на предприятии.



Информацию о запланированных объёмах производства сообщили на условиях анонимности источники агентства Reuters. В августе китайский чиновник из региона, где расположен завод Tesla, сообщил, что по итогам года прогнозируемый объём производства составляет 450 тыс. машин, в том числе 66 100 единиц пойдут на экспорт.



По информации Reuters, компания Tesla сейчас нанимает менеджеров для работы по правовым вопросам и внешним связям в Китае, поскольку предприятие в стране попало под пристальное внимание общественности из-за жалоб, касающихся безопасности данных и обслуживания клиентов.

(С) 3dnews.