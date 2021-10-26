Tesla продала 100 тысяч электромобилей за раз

26 октября 2021, 10:45

Компания Hertz, оказывающая услуги аренды транспортных средств, решила закупить у компании Tesla 100 тысяч электрических седанов, сообщает Bloomberg.

Стоимость сделки составляет $4,2 млрд. На фоне этой новости акции компании Tesla в понедельник, 25 октября выросли на 7 %. По данным информационного агентства CNBC, стоимость одной бумаги составила более $970.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на источники близкие к этому вопросу, доставка всех заказанных электромобилей Tesla для компании Hertz займёт 14 месяцев. Первые партии машин Model 3 станут доступны для аренды американским и европейским клиентам Hertz уже в ноябре текущего года. Для них же будут предусмотрен доступ к зарядным станциям Tesla, однако Hertz также приступила к строительству собственной инфраструктуры зарядных станций.



Любопытно, что Hertz ещё в прошлом году находилась на грани банкротства. Из-за пандемии коронавируса и связанными с ней локдаунами сервис автомобильной аренды не пользовался большим спросом. В этом году компанию приобрели инвестиционные фирмы Knighthead Capital Management и Certares Management.



Источники Bloomberg также сообщили, что объём заказа электромобилей компанией Hertz составляет около 1/10 от того, что Tesla способна произвести за год.

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