Xpeng начала поставки флагманского электрического седана P7 в Европу

25 августа 2021, 12:15

Китайская компания Xpeng, занимающаяся производством транспортных средств на электрической тяге, на этой неделе объявила о начале поставок своего флагманского седана P7 на рынок Европы.

Это отвечает амбициям автопроизводителями, связанным экспансией на международные рынки.

Согласно имеющимся данным, первая партия электромобилей Xpeng P7 уже отправилась из китайского города Гуанчжоу в Норвегию. Компания впервые поставляет свой флагманский электрический седан за пределы домашнего рынка. Интересно, что Норвегия же стала первым международным рынком для Xpeng, которая ранее уже начала поставлять в эту европейскую страну кроссоверы G3.



Выбор скандинавской страны в качестве одного из направлений для расширения бизнеса не удивляет, поскольку именно здесь 54 % проданных в прошлом году новых авто были электрическими. Также известно, что китайская компания намерена ускорить работу по созданию в стране необходимой инфраструктуры, включая сервисные центры, зарядные станции, центры продаж и др. Конкурирующая с Xpeng китайская компания Nio также планирует начать поставки своих авто в Норвегию позднее в этом году.



Отметим, что Xpeng активно наращивает производство и работает над запуском новых моделей, поскольку конкуренция на китайском рынке электромобилей усиливается. В этом месяце Xpeng объявила о намерении удвоить производственные мощности на одном из ключевых заводов. Ранее в этом году компания запустила электрический седан P5, который является потенциальным конкурентом Tesla Model 3. Производитель намерен в будущем поставлять электромобили P5 за пределы китайского рынка, но, когда именно это может произойти, пока неизвестно.



Чтобы стимулировать своё расширение Xpeng в прошлом месяце зарегистрировалась в США и провела первичное размещение акций на бирже Гонконга. Согласно имеющимся данным, Xpeng поставила 8040 электромобилей в июле этого года, что является рекордным показателем для компании и говорит о приросте в 228 % по сравнению с объёмом поставок в июле прошлого года.

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