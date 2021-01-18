Китайские электромобили Xpeng научились ездить за городом на автомате

18 января 2021, 13:45

Компания Xpeng Motors уже начала поставки электромобилей в Европу, не желая довольствоваться статусом главного конкурента Tesla на внутреннем китайском рынке.

По части программного обеспечения Xpeng тоже может похвастать сопоставимыми с Tesla успехами: её автомобили уже получили возможность передвигаться по шоссе в автоматическом режиме в большинстве ситуаций.



Как поясняет CNBC, система XPILOT 3.0 будет доступна владельцам флагманской модели электромобилей Xpeng P7 с текущего квартала, но все свои возможности она раскроет только на территории Китая. Система автоматического управления построена на процессорах NVIDIA поколения Xavier, она использует набор датчиков, включающий 14 камер. Покупателям самой дорогой версии Xpeng P7 будет доступна функция автоматического управления при движении по шоссе, которая подразумевает удержание в полосе, перестроение, ускорение или замедление, а также движение по выездам и съездам с автомагистрали.



Система способна требовать от водителя взять управление на себя, перед активацией функций активной помощи автовладельцу будет предложено просмотреть обучающий видеоролик. Водитель будет обязан держать руки на руле даже в тот момент, когда система управляет электромобилем автоматически. В плохую погоду автоматика откажется от своих функциональных обязанностей, предложив человеку взять управление на себя.

(С) 3dnews.