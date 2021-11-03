Поставки электромобилей Tesla для прокатной компании Hertz уже начались

Недавние заявления Илона Маска (Elon Musk) о том, что контракт с Hertz на поставку 100 тысяч электромобилей для работы в сервисе проката ещё не подписан, вызвали снижение курса акций Tesla на 7 %, но представители Hertz заявили, что это не заставит их пересмотреть свои намерения. Фактически, поставки электромобилей Tesla для нужд Hertz уже начались.
Недовольство Маска можно объяснить. Традиционно продажу крупных партий автомобилей конторам по их прокату инвесторы ассоциируют с реализацией неликвидных партий машин с большими скидками, но в случае с Tesla спрос заметно превышает предложение. По этой причине глава компании даже заявил, что Tesla будет поставлять электромобили для нужд Hertz по тем же ценам, что и в розницу. На экономику компании эта сделка, как утверждает Маск, никакого влияния оказать не должна.
Ресурс CNBC в этой ситуации счёл нужным обратиться за дополнительными комментариями к представителям Hertz, которая рассчитывает в течение ближайших 12 месяцев получить от Tesla сто тысяч электромобилей для дальнейшего использования в своей прокатной сети. По словам представителей компании, первоначальный заказ на поставку электромобилей уже сделан, Hertz приступает к развитию собственной зарядной сети, а первые экземпляры Tesla уже отгружены. Спрос на электромобили этой марки в сети Hertz очень высок.
К 2023 году Hertz планирует до половины всех приобретённых электромобилей Tesla сдавать в аренду водителям Uber, которые смогут на них осуществлять перевозку пассажиров на коммерческой основе. В случае успеха этой инициативы в последующие три года программа может быть расширена до 150 тысяч электромобилей.
(С) 3dnews