Поставки электромобилей Tesla для прокатной компании Hertz уже начались

3 ноября 2021, 9:15

Недавние заявления Илона Маска (Elon Musk) о том, что контракт с Hertz на поставку 100 тысяч электромобилей для работы в сервисе проката ещё не подписан, вызвали снижение курса акций Tesla на 7 %, но представители Hertz заявили, что это не заставит их пересмотреть свои намерения. Фактически, поставки электромобилей Tesla для нужд Hertz уже начались.