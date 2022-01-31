Илон Маск объяснил, что пользоваться электромобилем с FSD будет выгодно

31 января 2022, 13:15

В ходе квартальной конференции генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) довольно настойчиво возвращался к экономике процесса эксплуатации электромобилей с комплексом FSD, который позволит машинам ездить самостоятельно без водителя.

По мнению главы компании, обладать таким транспортным средством будет в пять раз выгоднее, чем обычной машиной.

Со временем, как заявил Маск, платформа FSD станет для компании главным источником прибыли. Уже к концу этого года FSD будет обеспечивать уровень безопасности гораздо выше среднестатистического человека. В конечном итоге, как считает Илон Маск, перевозки при помощи автоматических электромобилей позволят снизить стоимость услуг такси в четыре или пять раз. Всё больше людей будет предпочитать поездку на роботизированном такси, а не на метро или автобусе. Машины не будут простаивать и занимать парковочные места, это позволит освободить гораздо больше территорий в жилых зонах.



Логика миллиардера проста. Среднестатистический автомобиль проезжает за сутки в среднем полтора часа, а всё остальное время бездействует, и это замороженный капитал для его владельца. В автоматическом режиме машины смогут ездить почти круглосуточно, с перерывами на подзарядку и техническое обслуживание. Интенсивность эксплуатации электромобилей вырастет минимум в пять раз. Если владелец позволит пользоваться своим электромобилем другим людям и станет получать сопутствующий доход, то для него стоимость владения в конечном итоге тоже снизится в пять раз, и этот фактор сам по себе будет привлекать покупателей к продукции Tesla, даже если машины будут не очень дешёвыми — с учётом стоимости комплекса FSD, который недавно подорожал до $12 000.

(С) 3dnews.