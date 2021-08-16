Заработная плата Илона Маска в Tesla за 2020 год оказалась нулевой

16 августа 2021, 11:15

Согласно сообщению компании Tesla, заработная плата её исполнительного директора Илона Маска (Elon Musk) за 2020 год составила ноль долларов.

В 2019 году её размер был $23 760, однако впоследствии Маск попросил прекратить эти выплаты.

При этом топ-менеджеры компании получают достаточно. Согласно опубликованной документации Tesla, заработная плата, к примеру, финансового директора Закари Киркхорна (Zachary Kirkhorn) за 2020 год составила $46,6 млн, а в 2019 году она была $21,2 млн.



Господин Маск может позволить себе работать с нулевой зарплатой, оплата его работы в Tesla производится по несколько иной схеме, и фактические доходы всё равно останутся высокими. В 2018 году акционеры утвердили 10-летний план, согласно которому перед Tesla под руководством Маска поставлено 16 определённых целей. Если 12 из них будет выполнено, и капитализация компании достигнет $650 млрд, глава компании получит вознаграждение в виде опциона на право покупки крупного пакета акций по фиксированной цене, которая значительно ниже рыночной.



Капитализация Tesla уже превысила установленную величину, и шесть из поставленных целей уже достигнуты. Поэтому Маск имеет все шансы получить вознаграждение полностью, но на данный момент акционеры уже разрешили передать ему четыре транша акций из 12, на которые поделен весь опцион. В результате, по оценке Bloomberg, расчётная премия за 2020 год, если Маск реализует полученные опционы, составит в районе $6,7 млрд, что сделает Маска самым высокооплачиваемым руководителем в США. Но формально никаких денег от Tesla он в прошлом году он не получал.



Сам Маск относится к своему вознаграждению философски. «Причина использования опционов на акции в том, что они нужны, чтобы заплатить человечеству, чтобы добраться до Марса через 10–20 лет», — написал он в Twitter.

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