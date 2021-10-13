Tesla займёт часть бывшей штаб-квартиры HP в Калифорнии

13 октября 2021, 9:45

Недавно глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) объявил о переносе штаб-квартиры компании из Калифорнии в Техас, где некоторое время проживает он сам.

Утверждалось, что присутствие Tesla в Калифорнии при этом не сократится, а производительность предприятия во Фримонте даже будет увеличена в полтора раза. Попутно стало известно, что часть офисных площадей Tesla разместится в районе бывшей штаб-квартиры HP в Пало-Альто.

Фактически, Tesla арендовала на десять лет около 30 тыс. м2 в офисном комплексе, который исторически занимала HP Inc. До места расположения прежней штаб-квартиры отсюда несколько минут езды на машине, как поясняет Electrek. По данным экспертов в сфере недвижимости, Tesla арендовала около 10 % офисных площадей, доступных на рынке Пало-Альто в настоящий момент. Как признался ранее Илон Маск, в этой местности компания уже достигла предела возможностей по размещению персонала на существующих площадях. Получается, что перенос штаб-квартиры компании в Техас не особо повлияет на потребность Tesla в офисных площадях в Калифорнии.



В районе залива Сан-Франциско у Tesla примерно 12 тысяч сотрудников, из них около 750 работают в Пало-Альто. Одним из факторов, побудивших компанию перенести штаб-квартиру в Техас, считается высокая стоимость недвижимости и ограниченность предложения на рынке Калифорнии. Корпорация HP Inc. сохранила свою штаб-квартиру в Пало-Альто, но родственная HP Enterprise тоже перенесла штаб-квартиру в Техас. С первой из них Tesla будет соседствовать по новому адресу в Пало-Альто.

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