Tesla показала, как продвинулось строительство огромного завода под Берлином

3 февраля 2021, 9:15

Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) поделился кадрами видеосъёмки с дрона, демонстрирующими значительный прогресс в строительстве завода Tesla Gigafactory Berlin в Германии.

Этот завод, возможно, является самым важным проектом американского автопроизводителя в 2021 году.