Строительство завода Tesla под Берлином затягивается. Сроки сорвали змеи и ящери

9 декабря 2020, 9:15

Компании Tesla пришлось приостановить вырубку 82,9 гектара соснового леса для возведения складских помещений и прокладывания канализационных коммуникаций в ходе строительства своего первого европейского завода Gigafactory в Германии. Как сообщает издание Der Tagesspiegel, тревогу забили экологи. Они сообщили, что стройка создаёт угрозу местной экосистеме и зимующим там змеям и ящерицам.