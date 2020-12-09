Строительство завода Tesla под Берлином затягивается. Сроки сорвали змеи и ящери

Компании Tesla пришлось приостановить вырубку 82,9 гектара соснового леса для возведения складских помещений и прокладывания канализационных коммуникаций в ходе строительства своего первого европейского завода Gigafactory в Германии. Как сообщает издание Der Tagesspiegel, тревогу забили экологи. Они сообщили, что стройка создаёт угрозу местной экосистеме и зимующим там змеям и ящерицам.
В Tesla заверили, что в рамках подготовки к строительным работам за два месяца уже отловили всех животных и переселили их. Однако экологи сочли невозможным завершение столь масштабных работ в короткие сроки, а продолжение строительства может навредить впавшим в зимнюю спячку пресмыкающимся. Административный суд Франкфурта-на-Одере встал на сторону «зелёных». Теперь будут проведены консультации с государственным органом по охране окружающей среды и компанией Илона Маска (Elon Musk). После этого суд вновь оценит ситуацию.
Что интересно, это уже не первое поражение Tesla перед немецкими экоактивистами. Ранее они потребовали и добились того, чтобы Tesla пересмотрела планы по забору воды, снизив его более чем на треть, а также более внимательно подошла к вопросу утилизации отходов.
Как указывает издание CNBC, очередная задержка в строительстве завода Gigafactory рядом с аэропортом Берлин-Бранденбург может заставить компанию перенести старт производства первых европейских электромобилей на конец 2021 года или даже на более поздний срок. Изначально Tesla планировала начать производство электрокаров в Германии в июле следующего года.
Согласно планам, первая европейская фабрика по производству электромобилей Tesla займёт территорию примерно в 300 гектар, что по площади эквивалентно приблизительно 420 футбольным полям. Здесь планируют выпускать до 500 тыс. транспортных средств в год. На местном рынке компании придётся конкурировать с предложениями Volkswagen и Audi, которые выпускают модели электромобилей ID.3 и E-tron соответственно.
(С) 3dnews