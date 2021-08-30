Илон Маск выступил против сделки между NVIDIA и Arm

30 августа 2021, 12:15

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) присоединился к критикам сделки между NVIDIA и британским разработчиком микропроцессоров Arm.

Как пишет издание The Telegraph, по мнению Маска, поглощение кембриджской полупроводниковой компании может оказать влияние на условия честной конкуренцией на рынке.

В начале текущего года Федеральная торговая комиссия США инициировала процедуру расследования сделки между двумя компаниями. Оглашение его результатов ожидается в ближайшие недели. По данным издания The Telegraph, гигант электронной коммерции Amazon и южнокорейский производитель смартфонов и бытовой техники Samsung выступили против данного соглашения, о чём уведомили американского регулятора. Обе компании отказались комментировать данный вопрос The Telegraph. Компания Tesla в свою очередь на запрос не ответила.



Неделей ранее также стало известно, что сделка между NVIDIA и Arm вызвала «серьёзные вопросы» у британского Управления по конкуренции и рынкам. Компания Arm, приобретённая японской холдинговой компанией SoftBank в 2016 году, владеет ключевыми патентами на технологии разработки и производства микропроцессоров, которые используются в миллиардах смартфонов по всему миру. Критики сделки утверждают, что объединение Arm и NVIDIA приведёт последнюю к доминированию на рынках разработки мобильных процессоров и поставок микрочипов для центров обработки данных. Они опасаются, что данное соглашение разрушит репутацию Arm как «нейтральной» компании на рынке и приведёт к росту цен на микропроцессоры.



NVIDIA со своей стороны все подозрения на свой счёт опровергает и заявляет, что сохранит независимость Arm. Тем не менее вероятная сделка нашла негативный отклик у клиентов британской компании. В ходе своего последнего финансового отчёта NVIDIA отметила, что некоторые лицензиаты Arm выразили обеспокоенность и даже возражения по поводу данного соглашения.



В настоящий момент NVIDIA ждёт решения Оливера Доудена (Oliver Dowden), министра по цифровизации Великобритании, который должен сообщить, угрожает ли соглашение между NVIDIA и Arm национальной безопасности. От комментариев по этому вопросу в NVIDIA отказались.

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