Илон Маск объяснил, что причиной взрыва SN11 стала утечка метана

6 апреля 2021, 11:15

Основатель SpaceX Илон Маск (Elon Musk) объяснил на страницах Twitter причину взрыва прототипа межпланетной ракеты SN11. По его словам, ею стала утечка метана в топливной системе, из-за которой и случился взрыв.

«Состояние ракеты во время взлёта, в горизонтальном полёте и свободном падении было хорошим. У неё случилась (относительно) небольшая утечка CH4, которая привела к возгоранию второго двигателя и уничтожила часть систем корабля. Это в свою очередь вызвало жёсткий запуск и привело к взрыву метана в турбонасосе. Мы исправим это шестью способами до воскресенья», — написал Маск.

30 марта состоялся четвёртый запуск очередного прототипа межпланетной ракеты. Она поднялась на высоту 10 километров и взорвалась при попытке посадки. После неудачи Илон Маск пошутил, что «хотя бы воронка на нужном месте».



Напомним, что до этого SpaceX удалось посадить прототип SN10 на требуемую площадку, однако он взорвался после приземления. Тогда причиной стал недостаток мощности двигателей, запущенных для посадки ракеты.

(C) 3dnews.