Илон Маск покидает пост в Департаменте эффективности правительства США

29 мая 2025, 15:15

Илон Маск объявил о завершении своего срока в должности специального государственного сотрудника при администрации Дональда Трампа.

В сообщении на платформе X миллиардер сообщил, что покидает Департамент эффективности правительства (DOGE).

"Мой термин как специального государственного сотрудника подходит к концу. Благодарю президента за возможность бороться с неэффективными расходами", – написал Маск.Он также высказал благодарность Дональду Трампу за предоставленную возможность оптимизировать государственные расходы и отметил, что миссия DOGE в дальнейшем будет только усиливаться.Вместе с тем, Маск выразил разочарование по поводу последнего пакетного законопроекта Трампа, который президент называет Big Beautiful Bill. По оценкам Конгресса, этот документ со временем мог бы увеличить государственный долг США почти на $4 триллиона. В интервью CBS Маск заявил, что это противоречит целям DOGE: "Я думаю, что законопроект может быть либо большим, либо beautiful. Не знаю, может ли быть и то, и другое. Это мое личное мнение".Илону Маску не удалось реализовать свою амбициозную цель — сократить государственные расходы США на $1 триллион. В начале своей работы он сравнивал этот процесс с "урезанием, как бензопилой", отмечая: "Я удивляюсь, насколько может быть просто сэкономить миллиарды долларов, иногда за час". Лишь несколько недель назад Маск все еще заявлял о вере в досягаемость поставленной цели, но добавил: "Это долгий путь, и знаете, это действительно действительно трудно".Информацию об отставке Маска подтвердило и агентство Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме.