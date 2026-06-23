Илон Маск предложил направлять гражданам США выплаты напрямую из казны

23 июня 2026, 13:45

Американский предприниматель Илон Маск предложил правительству США рассмотреть возможность прямых выплат гражданам из государственной казны и заявил, что развитие искусственного интеллекта и робототехники поможет избежать инфляции.

«Лучше просто отправлять деньги людям напрямую из казны. Пока рост производства товаров и услуг превышает рост денежной массы, что и будет происходить с появлением ИИ и роботов, инфляции не будет. Вообще, я предсказываю, что нам отчаянно придется бороться с дефляцией», - отметил он в своем Х-аккааунте.Таким образом он прокомментировал заявление вице-президента США Вэнса о планах Белого дома усилить контроль над крупными американскими компаниями в сфере искусственного интеллекта.