Украина и Европейский Союз согласовали соглашение в оборонно-промышленной сфере

15 июля 2026, 15:45

Об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время торжеств по случаю Дня украинской государственности.

"Украина во многом прошла путь от покупателя до поставщика сети безопасности для Европы. Это также предполагает новый способ сотрудничества. Именно поэтому я рада вместе с вами, Владимир, запустить новое партнерство между ЕС и Украиной в оборонно-промышленной сфере. То, что мы подписываем сегодня, — это наша собственная Drone Deal", — сказала она.



Фон дер Ляйен отметила, что соглашение объединит украинскую изобретательность и промышленный масштаб Европы, а также даст четкий сигнал о том, что сейчас самое время инвестировать в Украину и общую безопасность.