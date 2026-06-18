Фон дер Ляйен не планирует третий срок на посту главы Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен не намерена выдвигаться на третий срок в 2029 г. Об этом сообщает Politico, со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.
По данным издания, глава аппарата фон дер Ляйен Зайберт в ходе закрытой встречи в Брюсселе заявил, что председатель Еврокомиссии не планирует оставаться на посту после завершения текущего мандата. Эти слова, как отмечается, прозвучали на фоне обсуждений внутренней реформы структуры ведомства.
В Еврокомиссии при этом подчеркивают, что фон дер Ляйен сосредоточена на текущих задачах и не обсуждает перспективы выборов 2029 г., включая предстоящие международные саммиты и работу с Евросоветом. Согласно материалу Politico, заявление о возможном отказе от третьего срока также должно было снизить напряженность внутри института, где часть чиновников критиковала планы по реорганизации ведомств.
Фон дер Ляйен возглавляет Европейскую комиссию с 2019 г. Ее второй срок завершится в 2029 г.