Фон дер Ляйен не планирует третий срок на посту главы Еврокомиссии

18 июня 2026, 16:45

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен не намерена выдвигаться на третий срок в 2029 г. Об этом сообщает Politico, со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

По данным издания, глава аппарата фон дер Ляйен Зайберт в ходе закрытой встречи в Брюсселе заявил, что председатель Еврокомиссии не планирует оставаться на посту после завершения текущего мандата. Эти слова, как отмечается, прозвучали на фоне обсуждений внутренней реформы структуры ведомства.В Еврокомиссии при этом подчеркивают, что фон дер Ляйен сосредоточена на текущих задачах и не обсуждает перспективы выборов 2029 г., включая предстоящие международные саммиты и работу с Евросоветом. Согласно материалу Politico, заявление о возможном отказе от третьего срока также должно было снизить напряженность внутри института, где часть чиновников критиковала планы по реорганизации ведомств.Фон дер Ляйен возглавляет Европейскую комиссию с 2019 г. Ее второй срок завершится в 2029 г.