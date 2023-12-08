В Пекине проходит первый за четыре года очный саммит ЕС — Китай

8 декабря 2023, 11:15

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином подняла тему войны в Украине.

"У нас есть общий интерес к миру и безопасности, к эффективному функционированию основанного на правилах международного порядка и к поиску решений глобальных проблем. Вот почему крайне важно положить конец российской агрессии против Украины и установить справедливый и прочный мир, соответствующий Уставу ООН", — сказано в заявлении фон дер Ляйен.Президент Евросовета Шарль Мишель добавил, что "в сегодняшнем нестабильном мире ЕС и Китай разделяют ответственность за мир и уважение к принципам Устава ООН".Си Цзиньпин говорил о взаимоотношениях ЕС и Китая, заявив, что обе стороны "продемонстрировали хорошую динамику консолидации и развития".